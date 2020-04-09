İdlib’de maskeli devriye

TÜRKİYE ve Rusya arasında 5 Mart’ta Moskova’da varılan mutabakat uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Askeri Polis unsurlarının ortaklaşa devriyesinin üçüncüsü dün yapıldı. Askerler koronavirüs salgını nedeniyle maske ve eldiven taktı. Türk ve Rus askerleri geçen hafta Fırat’ın doğusunda Ayn El Arap bölgesinde yaptıkları 38. devriye sırasında ilk kez maske ve eldiven takarak salgına karşı önlem almışlardı.

RUS ASKERİNE TEPKİ

Dünkü devriye de, güzergahın doğu noktası Serakib’in 2 kilometre batısındaki Trumba civarında yapıldı. Yerel kaynaklar, Trumba’dan Lazkiye’ye doğru hareket eden devriye araçlarına Nayrab yakınlarında muhalif güçlerin Rus askerlerinin katılımı nedeniyle tepki gösterdiği ve yolu kestiği bilgisini verdi. Protestolar nedeniyle devriyenin daha öncekilerde olduğu gibi kısa sürdüğü belirtildi.

HAVADAN TAKİP

Milli Savunma Bakanlığı, hava unsurlarının da devriyeye katıldığını duyurdu. Açıklamada, “İdlib’deki M-4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi” denildi.