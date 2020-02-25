İdlib’de M-4 hamleleri

İdlib içinde Halep-Şam arasını bağlayan M-5 karayolunu ele geçiren rejim unsurlarının şimdi de Halep-Lazkiye arasındaki M-4 karayolunun tamamını almak için hazırlık başlattığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, bu kapsamda Rusya ve rejim güçlerinin güneyde Gab düzlüklerinde hâkimiyet sağlamak amacıyla Hama kırsalından bir kara harekâtı başlatmak için hazırlık yaptığını iddia etti. Rusya ve rejim birliklerinin M-4 karayolunu güneyden de baskı altına almak için Hama’dan Gab düzlüklerine doğru yönelme planı yapmış olabileceği değerlendiriliyor.



TSK’DAN 3 YENİ MEVZİ BÖLGESİ



Rusya ve rejimin M-4’ü güneyden kuşatma planına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK) karşı hamlelerde bulundu. TSK, M-4’ün alt kesiminde Kansafra kasabasının güneyinde Al-Barah ve bu bölgenin kuzeyine denk gelen güney İdlib kırsalındaki Bassam kasabası yakınlarında üç yeni mevzi noktası oluşturdu. Yerel kaynaklar, rejimin Al-Barah bölgesinde geçici mevzi bölgesi için konuşlanan TSK unsurlarına topla taciz atışı yaptığını iddia etti. Maarat el Numan’ın kuzeyindeki Cebel el Zaviye’de ise rejimin daha da ilerleyişinin muhaliflerce durdurulduğu bildirildi. İdlib güneyinde oluşturulan yeni mevzi bölgelerine takviye amaçlı 50 kadar araçtan oluşan yeni bir askeri konvoy gönderildi.



10 NUMARA YAKINI VURULDU



Rusya savaş uçaklarının önceki günden bu yana güneyde Zaviye’deki 10 numaralı TSK gözlem noktasının yakınlarını vurduğuna dair bölgeden haberler geldiği bildirildi. Rusya’nın hava bombardımanı sonrası rejime bağlı kara unsurlarının da aynı bölgeye top atışları yaptığı ve bazı sivil yerleşim yerlerini vurduğu öne sürüldü.

'YENİ İDLİB GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’deki durumla ilgili Türkiye ile yakın bir tarihte yeni görüşmeler dizisinin başlayacağını söyledi. Görüşmelerin tam olarak hangi tarihte başlatılacağını ise netleştirmeyen Lavrov, “Türkiye ile aramızda İdlib bölgesiyle ilgili yakında bir dizi yeni görüşmeler planlanıyor. Bu temasların amacı gerilimi azaltma bölgesinde sürecin işleyişi ve tarafların nasıl davranacaklarını netleştirme amacı taşıyacak. Yapılacak görüşmelerle ilgili şimdiden söyleyebileceğim en önemli hususa gelince, İdlib bölgesindeki teröristlere şu veya bu gerekçelerle arka çıkılmasını, savunulmasını katiyetle kabul etmeyeceğiz. BM tarafından terörist olarak kabul edilen gruplara karşı mücadele sürecek” dedi. Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA