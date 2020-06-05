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Haber Giriş: 05.06.2020 - 22:59,Son Güncelleme:

İdlib'de hain saldırı! Bir asker şehit

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İdlib'de hain saldırı! Bir asker şehit
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib’de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib’de 05 Haziran 2020 tarihinde, Zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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