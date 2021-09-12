İdlib'de 3 şehit... Saldırılar ‘gizemli örgüt’ün işi mi?

Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmalarla ateşkes sağlanarak gerginliği azaltma bölgesi olarak tanımlanan Suriye’nin İdlib kentinde, cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı seyir halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait iki zırhlı personel taşıyıcıya saldırı yapıldı. Saldırıda Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe, Ramazan Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı şehit oldu. TSK, saldırının yapıldığı bölgeyi Fırtına obüsleriyle top atışına tuttu... İdlib’de rejim güçleri son bir ay içinde yoğun şekilde sivilleri vururken, “Ebu Bekir Sıddık’ın Yardımcıları Seriyyesi” adlı ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını hedef alan “gizemli bir örgüt”ün ön plana çıkması dikkat çekiyor.

DEAŞ İLE EL KAİDE ARASI BİR ÇİZGİDE

Yabancı terör uzmanlarınca “DEAŞ ile El Kaide arası bir çizgide” olduğu belirtilen bu örgüt, TSK’yı hedef almasını, “Türk ordusu, Müslüman topraklardan çıkarılması gereken ‘mürtet (İslam dininden çıkmış), NATO üyesi bir işgal gücü” diyerek gerekçelendiriyor. Örgüt, NATO üyeliğinden dolayı Türkiye’yi “Haçlılarla işbirliği yapmakla” da suçluyor. Üç askerin şehit düştüğü son saldırıyla ilgili soruşturma devam etse de, saldırının arkasında söz konusu örgüt ve türevlerinin olduğu ihtimali de göz ardı edilmiyor. 2020’de kurulduğu tahmin edilen örgütün son bir ay içinde TSK’yı hedef alan irili ufaklı 20 saldırının sorumluluğunu üstlendiği belirtiliyor.

LİDERLERİ BİLİNMİYOR

Hangi gruba bağlı oldukları, liderlerinin kim olduğu bilinmediği için “Gizemli örgüt” olarak tanımlanan “Ebu Bekir Sıddık’ın Yardımcıları Seriyyesi”, Ankara’da ilgili birimlerin de son dönem üzerinde yoğunlaştığı bir oluşum. BBC’ye göre Hayal El Manhac adlı gizli bir din adamının yazıları, bu örgütün ideolojik temelini oluşturuyor. Hayal El Manhac, TSK’ya yönelik saldırı çağrıları yapan bir kişilik olarak biliniyor. Uzmanlara göre örgütün, açıktan diğer militan gruplarla bağlantısı olduğuna dair bir bilgi de bulunmuyor. Bazı güvenlik uzmanları TSK ile birlikte, örgütün kimi zaman İdlib’de hakimiyeti bulunan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) unsurlarını da hedef almasına dikkat çekiyor. TSK unsurlarının İdlib’de hareketliğine izin vermesi nedeniyle, HTŞ’nin de bu gizemli örgütün hedefinde olduğu değerlendiriliyor. Aynı kaynaklar, söz konusu örgütün arkasında rejim ya da bölgede TSK’yı istemeyen ülke ve ya ülkelerin olabileceği ihtimalinin de ciddi şekilde dikkate alınması gerektiğini dile getiriyor.

ŞEHİTLER UĞURLANDI

Hatay’daki tören sonrası şehitler Demir ve Sınırtepe’nin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Şehit Ramazan Demir, Kahramanmaraş’ta toprağa verilirken, Şehit Mücahit Sınırtepe Kayseri’de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Demir’in 2 ay önce evlendiği Sevinç Sınırtepe, cenazede eşinin üniformasını giydi. Şehit Sınırtepe’nin, 5 yıl önce sosyal medyada “Allah’ım sen bize şehitliği nasip et”yazdığı görüldü. Şehit Turgay Abacı ise bugün Hatay’daki Hassa Akbez Merkez Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Kılıçdede mezarlığına defnedilecek.

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