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İdlib şehidine veda

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#Şehit#Suriye#Cenaze
İdlib şehidine veda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 07:00

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üst bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Sevim, memleketi Aksaray’da son yolculuğuna uğurlandı.

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KAYSERİ 1’inci Komando Tugayı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Sevim (24), Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi’nde dün silah kazası sonucu şehit oldu. 4 yıllık uzman çavuş olan Mehmet Sevim’in cenazesi dün memleketi Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Satansarı köyüne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin annesi Meryem, babası Biyami Sevim ve 1’i kız 2 kardeşi ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, şehidin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

‘NEREDESİN MEHMETİM’

Cenaze töreninde şehidin annesi Meryem, babası Biyami Sevim ve kardeşleri tabutu sarıldı. Anne Meryem Sevim, ‘’Neredesin Mehmetim. Uyan da gel. Sen benden önce köye gelmişsin, sana kurban olurum’’ diye ağladı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sevim in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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#Şehit#Suriye#Cenaze

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