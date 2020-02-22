İdlib şehidi Teğmen memleketi Hatay’da toprağa verildi
Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (24), memleketi Hatay’ın Samandağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun kazağına sarılan anne Münteha Fırıncıoğulları, "Bugün benim en özel günüm"dedi.
Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Şehit Fırıncıoğulları’nın cenazesi baba ocağına alkışlar eşliğinde geldi. Burada şehidin yakınları “Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları” attı.
Baba ocağında alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı’nda ikindi namazına müteakip düzenlenen törenle defnedildi. Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra AK Parti ve CHP’li milletvekilleri, askeri erkan, çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende bekar olan şehit Fırıncıoğulları'nın annesi Müntaha Fırıncıoğulları, babası Remzi Fırıncıoğulları, kız kardeşleri Esra ve Feray güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 5 kardeş oldukları öğrenildi.
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