MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİdlib şehidi Ali Emre Fırıncıoğulları yarın toprağa verilecek
GeriGündem İdlib şehidi Ali Emre Fırıncıoğulları yarın toprağa verilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay) (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 15:20,Son Güncelleme:/

İdlib şehidi Ali Emre Fırıncıoğulları yarın toprağa verilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İdlib şehidi Ali Emre Fırıncıoğulları yarın toprağa verilecek
Abone Olgoogle-news

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24) memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde yarın törenle toprağa verileceği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyatı sırasında Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 2 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Saldırıda şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağı Deniz Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'nın İzmir'de bulunması nedeniyle şehidin yakınlarına verdi.

Oğullarının şehit olduğu haberini İzmir'de alan Fırıncıoğulları çifti, özel uçakla Hatay'a geldi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları taziye için eve akın etti.

Şehidin silah arkadaşları taziyeye gittikleri baba evinde gözyaşı döktü. Bekar olan şehidin Samandağ ilçesinde yarın ikindi namazına müteakip Çiğde'de Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle