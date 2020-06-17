İdlib devriyesine bombalı saldırı

Türkiye ile Rusya arasında Moskova’da varılan mutabakat uyarınca, İdlib’in güneyindeki M-4 Karayolu’nda dün 17’nci ortak devriye yapıldı. Devriye araçlarının geçişi sırasında patlama oldu. Askerlerden zarar gören olmazken zırhlı Rus askeri aracı hasar gördü. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17’nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir. Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

BİRBİRİ ARDINA İKİ PATLAMA

Yerel kaynaklar yola tuzaklanmış bombanın birbiri ardına iki kez patladığı bilgisini paylaştı. Saldırının radikal Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) örgütünden ayrılan diğer radikal gruplarca gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. HTŞ’den kopan 5 ayrı radikal grup, İdlib’de ateşkese karşı olduklarını duyurup, Türk ve Rus askerler ile rejim güçlerinin hedef alınacağını açıklamışlardı.

ÜÇ AYDA YARISINA KADAR İLERLENEBİLDİ

15 Mart’ta başlatılan ortak devriye yaklaşık 75 kilometrelik güzergahın ortasında olan Muhanbal yerleşim yerine kadar ilerleyebildi.