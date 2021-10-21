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İdlib de tezkerede

#İdlib#Tezkere#Meclis
İdlib de tezkerede

Irak, Suriye ve Lübnan’a asker gönderilmesine ilişkin tezkerelerin süresi uzatılıyor. Süre uzatımına ilişkin tezkereler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclis’e gönderildi.

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Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı tehditlerin artarak devam ettiği vurgulandı.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin, Suriye’de bölücü faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekilen tezkerede, Türkiye’nin harekât alanlarında tesis edilen sükûnet ve istikrarı korumak amacıyla meşru ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda önlemler alındığı kaydedildi.
milli güvenlik için...

İdlib’de, Astana Süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditlerin devam ettiği vurgulanan tezkerede, “Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir” denildi. Lübnan tezkeresinde de, Türkiye’nin, UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı koruma harekâtının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilirken, Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresinin iki yıl, UNIFIL’deki görev süresinin de bir yıl daha uzatılması istendi.

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#İdlib#Tezkere#Meclis

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