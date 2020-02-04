İdlib ateşi... Rejimin saldırısında 8 şehit

SURİYE’de yerel muhalif kaynakların verdiği bilgiye göre rejim güçleri İdlib’in en büyük ilçesi Maarat El Numan’ı aldıktan sonra, bir diğer stratejik öneme sahip olan Halep-Şam (M-5 karayolu) ve (Halep-Lazkiye M-4 karayolu) kavşağında bulunan Serakib’e doğru yönelmeye başladı. Rejim unsurları ve Rus savaş uçaklarının Serakib’i hedef alması nedeniyle TSK bu bölge yakınlarındaki 7 numaralı gözlem noktasına son 3-4 gün içinde yoğun takviye güç gönderdi. Serakib için İdlib’e giriş yapan TSK konvoyu sayısının 7 olduğu ve konvoyların tank, top, çok namlulu roketatarlar (ÇNRA), havan, çeşitli zırhlı araç ile mühimmat taşıyan TIR’lardan oluştuğu öğrenildi. TSK’nın, 7 numaranın güvenliğini arttırmak için Serakib’e güneybatı, batı ve kuzeydoğudan giden yollar üzerinde geçici mevzilenerek kontrol noktaları da kurduğu bildirildi. Rejim güçlerinin ilerleyişine karşı 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesi yakınlarında konuşlanan TSK unsurları, Suriye topçusunun hedefi oldu. Rejimin güneybatıdaki Tarnaba köyündeki TSK unsurlarını topla vurduğu ve burada askerlerin şehit düştüğü belirtildi. Tarnaba’da dün öğleden sonra rejim ve muhalifler arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

GÖZLEM NOKTALARINDAN





TSK’ya ait Tel Eys’deki 6, Tel Tukan’daki 7, Sırman’daki 8, Morik’deki 9 numaralı gözlem noktalarından, saldırının yapıldığı Serakib yakınlarındaki Suriye Ordusu hedefleri aralıksız olarak Fırtına obüsleri, toplar, havanlar ve ÇNRA ile vuruldu. Zaviye’de bulunan 10 numaralı gözlem noktası da kimi zaman bu atışlara destek verdi. Suriye hedeflerinin belirlenmesinde, saldırı sonrası Eskişehir’deki 113. Filo’dan (Işık Filo) kalkan iki F-16 savaş uçağının Suriye Hava Sahası’na girmeden sınırın sıfır noktasından yaptığı keşif uçuşları da önemli rol oynadı.

ORTAK DEVRİYE İPTAL EDİLDİ

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Rusya’nın “Türk askerlerinin güzergâhını bilmiyorduk” iddiasının doğru olmadığını, TSK unsurlarının nerelere gönderileceğinin önceden muhataplarına iletildiğini bildirdi. Türk ve Rus askerlerinin dün Ayn el Arap’ta (Kobani) yapacakları ortak devriye ise Türkiye katılmadığı için iptal edildi.



GÖÇ... ÖLÜM... -SURİYE’de rejim güçleri sivil yerleşim yerlerini vurmayı sürdürüyor. Halep kırsalındaki Rahal’da sivilleri taşıyan bir minibüs Rus uçaklarının hedefi oldu. Minibüsteki üçü çocuk en az 7 kişi hayatlarını kaybetti. Rejimin hedefi olan yerleşim yerlerinden Türkiye sınırına göç başladı.

MOSKOVA’DAN SAVUNMA: TÜRKİYE GÜZERGÂH BİLDİRMEDİ

- RUSYA Savunma Bakanlığı, Türk askeri konvoyuna Esad rejimi güçleri tarafından ateş açılmasıyla ilgili, “Türk tarafı, konvoyun hareket güzergâhı hakkında Rus tarafına bilgi vermediği için Suriye ordusu tarafından terörist sanılarak vurulmuştur” açıklamasını yaptı. Suriye’deki Hmeymim Rus Üssü Komutanlığı’nın açıklamasında “Türk askeri konvoyu 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlayan gece Rus tarafına bilgi vermeksizin İdlib bölgesi içerisinde manevralar gerçekleştirmiştir. Suriye hükümet kuvvetleri, Türk konvoyunu terörist varsayarak ateş açmıştır. Rusya ile Türkiye, savunma bakanlıkları düzeyinde Suriye konusunda sürekli temas halindedir” denildi. -Nerdun HACIOĞLU

ÇELİK: TÜRK ASKERİNİN YERİ BİLDİRİLMİŞTİ

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye rejiminin Türk askerinin yerinin önceden koordine edilmesine rağmen saldırdığını söyledi. Çelik “Rejimin hain saldırısına ilk anda en sert karşılık verildi. Bedelini ödeyecekler. Rejim, bir terör örgütü gibi hareket ediyor, ona göre muamele görecek. Bedelini ödüyorlar, ödemeye devam edecekler. Hain saldırıya karşı meşru müdafaa hakkımızı kararlılıkla yerine getiriyoruz” dedi.

İDDİA: DÖRT RUS İSTİHBARATÇI ÖLDÜRÜLDÜ

- RUSYA’da yönetime yakınlığıyla bilinen ‘Voennoye Obozreniye’ (Askeri Haberler) haber sitesi Suriye’nin Halep şehri çevresinde 1 Şubat tarihinde HTŞ militanlarının düzenlediği saldırı sonucunda bölgede danışman olarak görev yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) özel komando birimlerinden 4 subayın öldüğünü iddia etti. -Nerdun HACIOĞLU

MSB: HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI

- MİLLİ Savunma Bakanlığı’nın dün sabahki ilk açıklamasında, şunlar kaydedildi: “İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurları tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.”

Öğleden sonraki açıklamada ise şehit sayısının 8’e yükseldiği duyurulurken “Halihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır” vurgusu yapıldı.

TÜRKİYE’NİN KALBİNDELER

İdlib’deki saldırıda şehit düşen uzman çavuşlar Halil Demir (31), Serkan Deprem (27), Onur Şükrü Özler (24), Uğur Kurt (25), Uğur Katran (25), uzman onbaşılar Kadir Yıldız (25) ve Gökhan Orhan (26) ile TIR şoförü İsmail Akatay’ın acı haberi tüm Türkiye’yi yasa boğdu

EVLİ ve bir çocuk babası olan Serkan Deprem’in şehit düştüğü haberi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan babası Cemal Deprem’e verildi. Şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bekâr olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan’ın (26) şehadet haberi, Afyonkarahisar Sandıklı’daki annesine verildi. Şehidin kamyon şoförü babası il dışında olduğu için haberi telefonda aldı.

Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler ile Uzman Çavuş Uğur Kurt’un Gaziantep’teki ailelerine de şehadet haberi ulaştı. Askeri yetkililer, Onur Şükrü Özler’in Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi’ndeki evine giderek, annesi Canan Abo’ya acı haberi verdi. Şehit Uğur Kurt’un Şahinbey ilçesi, Mimarsinan Mahallesi’ndeki babası Abdurrahman Kurt ile annesi Döndü Kurt acı haberle yıkıldı. Şehit Uğur Kurt evli ve 2 çocuk babasıydı.

Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız’ın Aksaray’da yaşayan babası Ata Yıldız acı haberi Paşacık Mahallesi’ndeki evinde aldı. Bir kızı olan Kadir Yıldız’ın eylül ayında annesini kaybettiği öğrenildi.

VATAN SAĞ OLSUN

Şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir’in şahadet haberi İstanbul’daki ailesine verildi. Şehidin ağabeyi Mücahit Demir, “Suriye’ye gideceğini bize söylememişti. Vatan sağ olsun” dedi.

Şehit Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran’ın (25), Mersin Gülnar’daki babaevine ateş düştü. Baba Ramazan Katran acı haberle yıkılırken, şehidin annesinin vefat ettiği öğrenildi.

Sivil şehit TIR şoförü İsmail Akatay’ın (34) acı haberini alan Hatay Reyhanlı’daki ailesi gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuk babası şehit Akatay’ın evi bayraklarla donatıldı. -DHA