İdeolojik değil, sağlık meselesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV’ye konuk olarak gündeme iliştin soruları yanıtladı. Soylu, özetle şunları söyledi:

DÜŞÜŞ TEDBİR SAYESİNDE

"Tebdirleri serbest bıraktığımızda vefat ve vaka sayılarında yükselme yaşandı. Bunun üzerine yeni kısıtlamaları devreye soktuk. Tedbirler sayesinde vakalar 63 binden 20 binlere düştü. Milletimizin yüzde 99'u kurallara uyuyor. e-Devlet üzerinden yaklaşık 9 milyon kişiye muafiyet izni verildi. Bugün için kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılmasıyla ilgili bir değerlendirmemiz yok.

ESNAFI DA ANLAMAK LAZIM

Esnaf diyor ki, 'Ben kapadım, fedakarlık yapıyorum. Elektrik, eşya, beyaz eşya, giysi, hırdavat, bahçe malzemeleri satılmasın" diyor. Bunları da anlamak lazım. İki tarafı da dengelemek zorundayız. Marketçileri çağırarak konuştuk ve sağ olsun onlar da anlayış gösterdiler. Vatandaşlarımıza da perşembe akşamına kadar bunları alabilmek için muafiyet de sağladık.

DSÖ'NÜN ALKOLLE İLGİLİ AÇIKLAMASI VAR

Alkol meselesinde 2 ay süreyle Avrupa'yı takip ettik. Nasıl kapanıyorlar, hangi tedbirleri alıyorlar, işten kaçta çıkıyorlar. Bunlar bizim için örnek oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu işin başında kuralı koymuş. Demiş ki, alkolden kaçınarak bağışıklık sisteminizi koruyun, ayık kalın. Alkolün limitiyle alakalı, fazla bir alkol almayın diyor. Alkol kullanımı sırasında evde bile olsa sosyal mesafenin korunmama riski yüksektir diyor, temel derdi bu aslında. Ben söylemiyorum, DSÖ söylüyor. Bunu siyasallaştırmaya gerek yok, bu bir sağlık meselesi.

NİYE İKİDE BİR GENELGE YAYINLANIYOR

‘Niye İçişleri Bakanlığı ikide bir genelge yayınlıyor’ denildi. 2 önemli husus var. Birincisi, ilk Hıfzıssıhha Kurulları karar veriyor. İkincisi, bizim pandemi eylem planımız var. Koordinasyon İçişleri Bakanlığı'na verilmiş, biz de kabinemizin aldığı kararları halkımıza duyurabilmek için bunu ortaya koyuyoruz.

HAK KAYBI VARSA POLİSİ ÇEKEBİLİR

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. Biz genelgemizde bunu hatırlatıyoruz. Biz polisimize diyoruz ki, Anayasa sana bu hakları vermiş. Bizimkisinin basın özgürlüğüyle de ilgisi yok. Polis, 'Lütfen çekmeyin' diyecek. Israr ederse bu sefer polis vazife ve selayet kanunu devreye girecek. (Polisin kaba kuvvet kullanırken çekilmesi suç mudur?) Eğer bir hak kaybı olacaksa bunu karşıdan çekebilme hakkına sahip olabilir.

‘YAPTIĞI BENCE DE SAYGISIZLIK’

Ekrem İmamoğlu



İBB Başkanı bu törende ne için var? İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han için, ona dua etmek için. Tabii vatandaş bunu görünce saygısızlık olduğunu düşünüyor. Ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Böyle bir görüntü olamaz. Şikayetler bize 2 şekilde gelir. Bir valiliklere, iki suç duyurusunda bulunulur savcılık bunu işleme koyar. Burada bir soruşturma söz konusu değildir. Savcılığın yaptığı doğrudur. Kimse suçlu bulmasın. Kimse ayrıcalıklı, imtiyazlı değildir. Bizim soruşturma izni vermemiz soruşturma açılması gerektiği anlamına da gelmez. Savcı soruşturma açmayabilir. Ben izin vermezsem açamaz ama. Biz devleti birilerinin siyasi kazancına göre mi yöneteceğiz? Burası çadır devleti değil."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara