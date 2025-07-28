IDEF 2025’e son gün akını

Haberin Devamı

İstanbul Fuar Merkezi’nde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleştirilen IDEF 2025 - 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda son gün yoğunluğu yaşandı. Kara ve deniz savunma gereçleri ile havacılık ve uzay, ulaşım, lojistik sektöründeki son yeniliklerin ve son teknoloji ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret edenler hayranlıklarını gizleyemedi.

ÇOCUKLAR HAYRAN KALDI

22 Temmuz’da başlayan fuarın son gününde çocuklarıyla fuar alanına gelenler hem stantları gezdi hem de son teknoloji ürünler hakkında bilgi aldı. Oğluyla fuarı gezen Ahmet Dikmen, “Çocuklar geleceği görsün diye buradayız. Bizim çocuklarımız geleceğin mühendisleri olacaklar. Ülkemizin geliştirdiği teknolojileri görmek bizi sevindiriyor” dedi. Oğlu Halil İbrahim Dikmen ise “Yeni teknolojileri görüyoruz. Gelecekte bize vizyon olsun, görelim, ileride biz de aynı şeyleri yapabilelim diye. Buradaki teknolojilerden ilham alıp, gelecekte de buna benzer daha ileri teknolojileri yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

ÇELİK KUBBEDEN İHA’LARA...

Fuarı gezmek için gelen Elektrik - Elektronik Mühendisi Melisa Kartal da “Öncelikle çok gurur verici bir durum. Yeni bir elektrik elektronik mühendisi olarak böyle bir fırsatı değerlendirmek istedim. Savunma sanayiine büyük bir ilgim var. Özellikle elektronik harp programına. Burada çelik kubbeyi, diğerlerini gördüğüm zaman gerçekten çok ciddi gurur verici duygular içerisine girdim. Savunma sanayiinin ürettiği icatlar, uçaklar, İHA’lar, SİHA’lar, radar sistemlerimiz beni çok heyecanlandırıyor. Bunun yanı sıra çok da gurur verici bir durum” diye konuştu. Fuar için Van’dan İstanbul’a gelen Barış Someroğlu ise “Bu fuar için Van’dan buraya kadar geldik. Türkiyemizin teknolojik hamlesi kapsamında yeni teknolojileri görüyoruz. Özellikle savunma sanayii kısmında olan teknolojileri burada görüyoruz. Bunun dışında yine başka çeşitli firmalar da bulunmakta. Bunlar da gayet değerli işler yapıyorlar. Fuar halka açıldığı için mutluyuz. Halkımız da ülkemizin son zamanlardaki teknolojik hamlelerini yerinde görüyor, mutluyuz” dedi.