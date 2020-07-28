İdeal kelimesinin eş anlamlısı nedir?

TDK üzerinden bakıldığı zaman ideal kelimesinin anlamı; ancak düşüncenin tasarlayabileceği tüm üstünlükleri kendinde toplama şeklinde ifade edilmektedir. Aynı şekilde ideal kelimesine karşılık olarak iki eş anlamlı sözcük de bulunmaktadır.

İdeal Eş Anlamlısı

İdeal kelimesinin eş anlamlısı olarak, ‘ülkü’ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Anlamı açısından açıklayıcı olarak, ‘ulaşılmak istenen şey’ biçiminde ifade etmek mümkündür. Her iki kelime de bu anlam üzerinden ele alınabilir ve değerlendirilebilir. Aynı zamanda formda, elverişli ve orantılı biçimde de anlam kazanmaktadır.

Bu doğrultuda bakıldığı zaman, ‘uygun’ kelimesi üzerinden eş anlamlı olarak değerlendirilebilir. Yani hem uygun hem de Ülkü kelimeleri değişik anlamları üzerinde ideal kelimesi adına kullanılabilir. Bu durum cümle içerisinde amacın ne olduğuna bağlı değişkenlik gösterir.

‘’Bugün oraya gitmek için en ideal/uygun gündür.’’