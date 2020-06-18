İdeal kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Türkçe, anlam bakımından oldukça zengin bir dildir. Dilimizde aynı sözcüğün farklı manalarda kullanıldığı örneklerle karşılaşmak mümkündür. Bu sebeple sözcüğün anlamına uygun olarak birden fazla eş anlamı bulunma ihtimali vardır.

İdeal Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu sözlüğünde ideal kavramı için iki farklı açıklamaya yer verilmektedir. Bunlardan ilki, ulaşılmak istenen şeydir. Bu anlamı dikkate alındığında idealin eş anlamlısı “ülkü” olarak kabul edilir. Sözlükte verilen diğer kelime anlamı ise; elverişli, istenen formda ve orantılıdır. Bu anlama bakıldığında da idealin eş anlamlısı “uygun” olarak kabul edilir. Yani, cümledeki anlam baz alınarak ideal teriminin yerine ülkü ve uygun sözcükleri de kullanılabilmektedir.

Bu sözcüklerin cümle içindeki örnekleri ise aşağıdaki gibidir.

- Yarışmaya gitmek için en uygun/ideal öğrenciyi seçmişler.

- Milli ülkümüzü/idealimizi anlamanın tek yolu tarih bilincini geliştirmektir.