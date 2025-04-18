İddianameyi hazırlayın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile İBB bürokratlarını ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından cezaevi çıkışında gazetecilere şunları söyledi: “Dünya kadar belediye başkanını sen içeriye alacaksın, bomboş iddianame, haydi hazırla. Buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na söylüyorum. MASAK raporun vardı ya, kuvvetli kanıtların vardı ya, şahitlerin vardı ya... Hani iddianame?

YAZAMIYORLAR

Bir iddianame yazamaz durumdalar. Yeni şahitler üretmek üzere İstanbul Büyükşehir ile geçmişte çalışmış, şimdi çalışmayanlara, ‘Şöyle ifade ver. Burada yalan söyle’ deniliyor. Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Arkadaşlarımız içeride. Bütün deliller elinde. Bütün ifadeler elinde. Haydi gelin, iddianameyi yazın görelim, bakalım ne yazacaksınız? Her tuttuğunuz dal elinizde kaldı.

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DEŞİFRE EDECEK

Ekrem Başkan hem cumhurbaşkanı adayımız olarak hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı olarak içeride çalışıyor. İstanbul’un verdiği vazife ile İstanbul’un muhafızı olarak çalışıyor. Bugün bize, İstanbul’a yapılan bir büyük kötülüğü yakından takip ettiğini, önümüzdeki günlerde bunu deşifre edeceğini ve o gündemle İstanbul’un, Türkiye’nin dikkatini bu noktaya çekeceğini, İstanbul’un kendisine emanet olduğunu, onun burada tutulmasının kendisine değil İstanbul’a ihanet olduğunu söylüyor.”

CAN ATALAY KARARI: BAŞKANVEKİLİMİZ DOĞRUSUNU YAPTI

CHP Lideri Özel, önceki gün Meclis’te CHP’li Başkanvekili tarafından okutulan AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin de şöyle dedi: “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar Meclis’te okutulmak üzere yollanmış karardır. Yargıtay’a yerine getirilmek üzere yollanmış karardır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da biliyor ki AYM kararları herkesi bağlar, Anayasa’da öyle yazıyor.

OKUNMAMASI SUÇ

Bu kararın Meclis’te okunması lazım. Okunmaması Anayasa’ya karşı suç. Suçu işleyen Numan Kurtulmuş. Dün o hataya ortak olmayıp Meclis Başkanvekilliği görevi sırasında kararı okutan Gülizar Biçer Karaca doğrusunu yaptı.

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‘Yolsuzluk’ iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için dün CHP Genel Merkezi’nde imza kampanyası düzenlendi. İmamoğlu’nun serbest bırakılması amacıyla düzenlenen kampanyada CHP’ye gelen çok sayıda vatandaş, kurulan stantlarda imza atarak destek verdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

SAVAŞ İLANI KABUL EDERİM

Numan Bey’i aramızdaki hukuka da binaen nezaketle uyarıyorum, nezaketle. Numan Bey’e söylüyorum. Sakın bize savaş ilan etmeye kalkma. Savaş ilanı kabul ederim. Meclis Başkanvekilimi tehdit etme, savaş ilanı kabul ederim. Kâtip üyemi tehdit etme, savaş ilanı kabul ederim. Bundan sonra da Anayasa’ya aykırı bir adım atma, savaş ilanı kabul ederim.”

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KURULTAY DAVASI ERTELENDİ

CHP’nin 3-4 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayının iptali için açılan davanın ilk duruşması dün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. Davacıların avukatı Onur Yusuf Üregen, kurultayın bir kısım delegelerin irade fesadına uğratılması nedeniyle mutlak butlan ile sakatlanması sebebiyle iptali gerektiğini savunarak, “Olağanüstü kurultayın iptali için de dava açılacaktır” dedi.

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan ise “Bu davaların açılmasının nedeni CHP’yi dizayn etme ümididir. Yargı baskısı tehdidi altında bir olağanüstü kurultay toplanmış, bu kurultayda da mevcut genel başkan geçerli oyların tamamını almıştır. Bu sebeple eldeki dava da konusuz kalmıştır” dedi.

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Mahkeme, davayla ilgili daha önce yapılan başvurular ve verilen kararların örnekleri, 6 Nisan’a yapılan CHP 21. Olağanüstü Kurultay’a ilişkin delege katılımcı listesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen ‘şaibeli kurultay’ iddialarına ilişkin soruşturma dosyanın istenilmesine karar vererek duruşmayı 26 Mayıs’a erteledi. (Mesut Hasan BENLİ/ ANKARA)

BEŞİKTAŞ’A 2’NCİ OPERASYON

BEŞİKTAŞ Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmada, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi’nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi için gözaltı kararı verildi. Daha önce aralarında suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer’in de olduğu 24 şüpheli ‘suç örgütü kurma, yönetme’, ‘suç örgütüne üye olma’, “ihaleye fesat karıştırma vb. suçlardan tutuklanmıştı. (Elif ALTIN / İSTANBUL)