İddianameye Özel’den tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle tepki gösterdi:

“Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer hakkında tutuklandıktan 155 gün sonra düzenlenen iddianame, kılıfına bile uydurulamamış bir kumpasın ürünüdür. 155 gün beklenerek suç uydurulmaya çalışılmıştır. Ancak 83 sayfalık iddianamenin tamamına yakını açık kaynaklardan ulaşılan asılsız detaylarla doldurulmuştur. Somut delil bulamadıkça, FETÖ döneminden hatırladığımız gizli tanık yöntemiyle düzmece bir iddianame hazırlanmıştır. İddianamedeki gizli tanık beyanları tamamen soyut ve temelden yoksundur. Geçmişe dair 12 yıl geriye giden telefon görüşme kayıtlarında sadece taziye araması bulunabilmiştir.”