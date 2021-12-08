İddianamedeki tespit: ‘Emekli Amiraller Bildirisi’ muhtıra

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Emekli 103 amiralin 4 Nisan tarihinde yayımlanan bildirisine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 181 sayfalık iddianamenin detayları belli oldu. İddianamede, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı müşteki sıfatıyla yer aldı.

SAATİ VE ŞEKLİ

Şüpheliler hakkında 12’şer yıl hapis cezası istenilen iddianamede, söz konusu metnin yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bazı muhalefet partisi liderlerinin tepki gösterdiği, çok sayıda vatandaşın suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı. Bildiri adı altında yayımlanan açıklamanın kamuoyunca “kahir ekseriyet tarafından gerek kaleme alınış tarzı gerek kamuoyuna açıklama saati ve şekli itibarıyla muhtıra şeklinde değerlendirildiği” belirtildi. Türkiye’de geçmişte yaşanılan muhtıra ve darbe girişimleri hatırlatılarak “şüphelilerin girişimlerinin de bu bakış açısıyla değerlendirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır” görüşü yer aldı. Suça konu bildirinin toplumun her kesiminde ciddi bir rahatsızlık doğurduğu savunuldu.

MUVAZZAF BAĞLANTILARI YOK

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Soruşturma kapsamında aralarında bildiri taslağını hazırlayan Ergun Mengi dahil 10 şüpheli hakkında teknik takip kararı alındığı, şüphelilere ait HTS incelemesi yapıldığı, muvazzaf TSK mensupları ile suça ilişkin delil sayılabilecek herhangi bir görüşme bulunmadığı bildirildi.

TESUD’LA HAREKETE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI

İddianamede şüphelilere yöneltilen “Devletin güvenliğine veya Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçlaması için Yargıtay’ın Balyoz davasında verdiği bozma kararındaki değerlendirmeler de dayanak gösterildi. Şüphelilerden Eski Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Namık Kemal Çalışkan ile ilgili olarak da “Muvazzaf askeri personeli, bulunduğu derneğin başkanlığını da kullanarak harekete geçirmeye çalıştı” değerlendirmesi yapıldı.

‘ÖDLEK DERLER’

İddianamede şüphelilerin WhatsApp grubunda yaptıkları bazı yazışmalara da yer verildi. Dikkat çeken bazı görüşmeler şöyle:

Vedat Ersin: Bildiri konusunda daha fazla beklemeden sesimizi duyurmanın gerektiğini inanıyorum. Yarın öbür gün tarihin sayfalarına çok affedersiniz ‘ÖDLEK’ler diye ismimizi yazarlar.

Ergun Mengi: Doküman bir hukukçu tarafından incelendi ve çok temiz olarak değerlendirildi.

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Semih Çetin: Gerçekten güzel bir metin olmuş. Ancak ben imzalamayacağım. Ortam malum. Anlarsınız, biraz korkuyorum.

Taner Balkış: Beni dahil etmemişsin çok üzüldüm, borsa kapanmadan bu listeye beni dahil et.

Ergun Mengi: Grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle dz.kk olmayan bir bildiri hazırlayayım dedim. Montrö’yü araç olarak kullandık.

İlker Güven: Bildirinin ilk paragrafına aşağıdaki kısmın konulmasının uygun olacağını değerlendiriyorum: “Yüce Türk Milleti...”

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Ömer Vedat Ersin: Darbe ve vesayet gibi zırva anlamlar çıkaranlara inat, bu duyurumuzu hayatım boyunca her gün imzalar ve savunurum.

Vehbi Alpman: Kalp içeren smile’lar...