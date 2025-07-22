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İddianame teşekkürü

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#İzmir
İddianame teşekkürü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan, partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

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Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Aslanoğlu ve Soyer’in  İzmir’in gösterdiği dayanışmadan, CHP’nin kendilerine sahip çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini aktardı. CHP’li belediyelere yönelik operasyonlardaki tutuklamalara değinen Özel, şöyle devam etti:

“Türkiye’de çeşitli şehirlerde insanlar 7-8 ay iddianame beklerken İzmir’de birkaç hafta içinde iddianamenin yazılmış olması çok kıymetlidir. Hızla tensip tutanağının düzenlenip duruşma gününün verilmesini, arkadaşlarımızın da iddianamenin kabulü ile birlikte tutuksuz yargılanmaya başlayacakları bir süreci umut ediyoruz. Bu yönüyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianameyi bu kadar hızlı yazılması noktasında gösterdiği yaklaşımı da birçok noktada nasıl eleştiri hakkımızı kullanıyorsak, takdir ettiğimizi, bundan memnuniyet duyduğumuzda ifade etmem lazım.” 

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#CHP#Özgür Özel#İzmir

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