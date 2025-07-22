İddianame teşekkürü

Haberin Devamı

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Aslanoğlu ve Soyer’in İzmir’in gösterdiği dayanışmadan, CHP’nin kendilerine sahip çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini aktardı. CHP’li belediyelere yönelik operasyonlardaki tutuklamalara değinen Özel, şöyle devam etti:

“Türkiye’de çeşitli şehirlerde insanlar 7-8 ay iddianame beklerken İzmir’de birkaç hafta içinde iddianamenin yazılmış olması çok kıymetlidir. Hızla tensip tutanağının düzenlenip duruşma gününün verilmesini, arkadaşlarımızın da iddianamenin kabulü ile birlikte tutuksuz yargılanmaya başlayacakları bir süreci umut ediyoruz. Bu yönüyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianameyi bu kadar hızlı yazılması noktasında gösterdiği yaklaşımı da birçok noktada nasıl eleştiri hakkımızı kullanıyorsak, takdir ettiğimizi, bundan memnuniyet duyduğumuzda ifade etmem lazım.”