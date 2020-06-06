İddianame tamamlandı: O görüntüdeki kızı değil

Ankara Çubuk’ta oturan Harun Yıldız (51), 6 Şubat’ta dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız’ı (18), tabancayla 9 yerinden vurarak öldürdü. Polise teslim olan cani baba, tutuklandı. Hazırlanan iddianamede sanık Yıldız için, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, baba Yıldız’ın, internet sitelerinde kızına ait uygunsuz görüntüler gördüğünü, bunu kabul etmeyince Şeyma’yı öldürdüğünü itiraf ettiği yer aldı.

VİDEO İNCELENDİ

İddianamede ayrıca, internette, baba ve kızına ait cep telefonlarında kriminal incelemesi yapıldığı; ancak Şeyma’ya ait uygunsuz video bulunmadığı belirtildi. Yine sanığın ifadesinde yer alan, internette yaptığı aramada kızına ait video çıktığı iddiasıyla ilgili yapılan araştırma sonucunda, söz konusu videoda yer alan kişinin Şeyma olmadığı ve hiçbir şekilde ona benzemediği tespit edildi.