İddianame hazırlandı... Aziz İhsan Aktaş’a 704 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Aziz İhsan Aktaş’ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ise 415 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan, Ceyhan belediye başkanlarının ise 3’er yıl ile 18’er yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

579 SAYFA İDDİANAME

Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan, Ceyhan’ın görevden uzaklaştırılan eski belediye Başkanları şüpheli sıfatıyla yer alıyor. 19 kişi mağdur sıfatıyla iddianameye girdi. İddianamede Aziz İhsan Aktaş’ın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat, belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, rüşvet’ gibi suçlardan 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Aktaş iddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutuldu.

SEÇİMLERDEN ÖNCE PARA VE ARAÇ İDDİASI

Aktaş’ın kurduğu sistemin devam etmesi için daha fazla ihale almak maksadıyla 2024 yerel seçimlerinden önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla Ekrem İmamoğlu’na para, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’ya araç ve para, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e araç desteği sağladığı, Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine nakit para, araç olarak rüşvet verdiği iddia edildi.

6 AY TUTUKLU KALDI

Aziz İhsan Aktaş 13 Ocak’ta gözaltına alınarak tutuklandı. Aktaş, daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Verdiği ifadeler yeterli görülen Aktaş 4 Haziran’da ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 22 Ağustos tarihinde ise Aktaş’ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.