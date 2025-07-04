×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İddialaşma sonucu Kızılırmak'a atlayan genç kayboldu

Güncelleme Tarihi:

#Kızılırmak#Kırıkkale#Suriye Uyruklu
İddialaşma sonucu Kızılırmaka atlayan genç kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 21:54

Kırıkkale'de arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu. Bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, 4 arkadaş Kırıkkale'den Ankara'ya gittikleri sırada Irmak Köyü'nün Virajlar mevkisinde mola verdi. Daha sonra kendi aralarında iddialaşan arkadaşlardan Suriye uyruklu Ahmet Kanbur (29), Kızılırmak üzerinde bulunan köprüden suya atladı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yanında bulunan arkadaşı S.C.Y. (16) tarafından suya atladığı anlar kayda alınan Kanbur, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Bir süre Kanbur'u arayan ekipler, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kızılırmak#Kırıkkale#Suriye Uyruklu

BAKMADAN GEÇME!