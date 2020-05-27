MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİddialarla ilgili Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi
GeriGündem İddialarla ilgili Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

İddialarla ilgili Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İddialarla ilgili Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi
Abone Olgoogle-news

Gaziantep Valiliği, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle ilgili yapılan haber ve paylaşımlarda kaynağı belli olmayan ve gerçeklerle örtüşmeyen vaka sayılarına yer verildiğini bildirdi. Vali Davut Gül, "Maalesef bazı art niyetli kişiler toplumumuzda oluşan birlik beraberlik duygusunu zayıflatmak için çeşitli meseleleri provoke etmek istiyorlar. İlimizde toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişidir" dedi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgın süreciyle bazı haber ve paylaşımlara işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Son zamanlarda ilimizde pandemi süreciyle ilgili yapılan haber ve paylaşımlarda kaynağı belli olmayan ve gerçeklerle örtüşmeyen vaka sayılarına yer verilmektedir. Söz konusu haber ve paylaşımların devam etmesi halinde bu haber ve paylaşımları yapan kişi ve kurumlar halkında vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeleri nedeniyle adli ve idari işlem uygulanacaktır."

"Toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişi"

Öte yandan Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konu hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Gül, Twitter hesabından kendisine ulaşarak, vakaların kentteki Suriyelilerden kaynaklandığı iddiasında bulunan bir kişiye verdiği yanıtta, "Sizleri tenzih ediyorum ama maalesef bazı art niyetli kişiler toplumumuzda oluşan birlik beraberlik duygusunu zayıflatmak için çeşitli meseleleri provoke etmek istiyorlar. Bu konuda sizlere de yanlış bilgi verilmiş olabilir. İlimizde toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişidir." ifadesini kullandı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Gaziantep İslahiye'de 1200 nüfuslu mahalle, karantinaya alındı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle