Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı: İddialar yanıtlar

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Rıza Akpolat’ın tutuklanma talebi ile sevk edildiği nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki sorgusunun detayları da ortaya çıktı. Akpolat, özetle şöyle dedi:

“İmza ve yetki sınırlarımızı kullandığımız alanlarda sonuna kadar arkasındayım. Çok yoğun bir ilçede görev yapmaya çalışıyoruz, bu nedenle bazı yetkileri devretmiş bulunmaktayız. Bana isnat edilen bir aracın satışının bugün önümüze gelmesi üzücü bir durumdur. Milyarlarca bütçeleri yöneten birisi olarak böyle işlerle uğraşmayacağımızı, vatandaşın işleriyle sorunlarına çözüm bulmak için çalıştığımızı sürekli dile getiriyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bunların tamamı iftiradır.”

AYLIK GELİRİM 500 BİN LİRA

Akpolat aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi. Rıza Akpolat sorgusunun ardından, ‘rüşvet almak’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlarından tutuklandı. Akpolat’ın tutuklanma gerekçesi ise suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi, kaçacağına yönelik somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı oldu.

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İŞTE BAZI SUÇLAMALAR

- Tutuklama kararında, örgüt lideri denilen Aziz İhsan Aktaş’ın, Rıza Akpolat’ın firması üzerine kayıtlı ve kendisine ait 2 aracı değerinin çok üzerine bir fiyata satın aldığı belirtildi.

- Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu, araç için ödenen paranın rüşvet parası olduğu hususunda kuvvetli suç şüphesi oluştuğu ifade edildi.

- Bu satıştan kısa bir süre sonra örgütün Beşiktaş Belediyesi’nin satışa çıkardığı taşınmazı değerinin çok altında satın aldığı, paranın belediyeye aktarıldığı ve büyük bir kısmının suç örgütüne ait firmalara hak ediş olarak ödendiği ifade edildi.

- Suç örgütünden Gökçe Aktaş adına kayıtlı İldeniz Organizasyon’un Beşiktaş Belediyesi’nden çok sayıda ihale aldığı kaydedildi.

AKPOLAT’A GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA

TUTUKLANAN Rıza Akpolat, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Açıklamada “Akpolat’a ‘rüşvet ve suç örgütüne üye olmak’ suçlarından soruşturma ve tutuklama nedeniyle Anayasa’nın 127. ve Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı” belirtildi. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale sürecini organize ettiği öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat dahil 40 şüpheli, önceki sabah İstanbul Adalet Sarayı’na götürülmüştü.

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‘SUÇ ÖRGÜTÜ, RÜŞVET İHALEYE FESAT...’

Savcılık ifadesinin ardından 31 şüpheli, “suç örgütü kurma, yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet verme” , “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilmişti. Gece 02.30 sıralarında Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş’ın da arasında bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

BAŞKAN VEKİLİ 23 OCAK’TA SEÇİLECEK

Rıza Akpolat, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Mustafa Seymen, Yaşar Özkan, Alican Abacı, İbrahim Halil Çalış ve Mustafa Yolcu, Üsküdar Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na, Aziz İhsan Aktaş dahil 15 şüpheli ise Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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Öte yandan İstanbul Valiliği Beşiktaş Belediye Meclisi’nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, 23 Ocak’ta toplanacağını duyurdu.

CHP’DEN TUTUKLAMAYA HIZLA İTİRAZ

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi’nde partililerle toplantı yaptı. Toplantı sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Rıza Başkanımızın tutukluluğuna avukatlarımızla hızlı bir şekilde itiraz ediyoruz. Başkanımız dönene kadar tamamı CHP’li olan meclis üyeleri içinden vekil seçilecektir. Rıza Başkan’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen işadamı ve onun şirketleri, onlarca kamu kurumundan ve çok sayıda AK Partili belediyeden de ihale almış durumda. AK Partili belediyelerdeki ihaleler de incelenecek mi” dedi.

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MHP: MAHKEME KARARINI SOMUTLAŞTIRMAK ZORUNDADIR

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına MHP’den ilk değerlendirme geldi. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır” dedi. Yıldız X hesabından yaptığı değerlendirmede şöyle dedi: “CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte Aziz İhsan Aktaş ve Belediye Bşk.Yrd.Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ AŞ Başkanı Önder Gedik’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama, delillerin korunması, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır. Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin” bulunması ve orantılı olması gerekir. Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir.” (ANKARA)