İddialar üzerine başsavcılık harekete geçti: Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişime soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

GETİR AÇIKLAMA YAPTI

Getir'den konuya dair yapılan açıklamada ise; "Bugün basında ve sosyal medyada Getir’in de adının geçtiği bilgi güvenliğine ilişkin haber, 2023 yılında gerçekleşen ve o dönem kamuoyu ve kullanıcılarımızla şeffaf biçimde paylaştığımız bir olayla ilgilidir. Getir olarak, bundan 2 yıl önce olayın hemen ardından hem yargı makamlarıyla hem de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile durumu hemen paylaşarak tüm resmi başvurularımızı eksiksiz gerçekleştirdik. Söz konusu olaya ilişkin hukuki süreç halen devam ediyor. Kişisel verilerin gizlilik ve güvenliği konusunda büyük hassasiyete sahip olduğumuzu hatırlatarak, veri mahremiyeti konusunda gerekli özeni göstermeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.

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İNTERNETTE KİŞİSEL VERİLER NASIL KORUNUR?

Günümüzde uygulama ve platformlar üzerinden yapılan işlemlerle birlikte kişisel verilerimiz dijital ortamlarda büyük bir iz bırakıyor. Son olarak Getir ve BiTaksi gibi milyonlarca kullanıcının aktif olduğu platformlara yönelik veri sızıntısı iddiaları, kişisel verilerin korunması konusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki bireyler olarak kendi verilerimizi nasıl koruyabiliriz?

1. Güçlü Parolalar Kullanın

Her platform için farklı, tahmin edilmesi zor parolalar belirleyin. Parolanız harf, rakam ve sembollerden oluşmalı ve düzenli aralıklarla güncellenmelidir.

2. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) Aktif Edin

E-posta, banka, sosyal medya ve mobil uygulamalarda 2FA özelliğini açarak ekstra güvenlik katmanı oluşturun.

3. Kamuya Açık Wi-Fi Ağlarından Kaçının

Şifrelenmemiş kablosuz ağlar, kötü niyetli kişilerin verilerinize ulaşmasını kolaylaştırabilir. Zorunlu durumlarda VPN kullanın.

4. Şüpheli Linklere Tıklamayın

E-posta veya SMS ile gelen bilinmeyen bağlantılar kişisel bilgilerinizi çalmayı amaçlayan oltalama (phishing) girişimi olabilir.

5. Uygulama İzinlerini Gözden Geçirin

Kullandığınız mobil uygulamaların sizden talep ettiği izinleri kontrol edin. Örneğin bir fener uygulamasının rehberinize erişmesi gereksizdir.

6. Veri Paylaşımı Konusunda Bilinçli Olun

Sosyal medya platformlarında doğum tarihi, telefon numarası, konum gibi bilgileri paylaşırken dikkatli olun.

7. Kişisel Veri İhlalini Bildirin

Herhangi bir uygulamada kişisel verilerinizin tehlikede olduğunu düşünüyorsanız durumu ilgili kuruma ve KVKK'ya bildirin.