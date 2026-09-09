'Tehdit' iddiasına soruşturma: Özgür Çelik, ifadeye çağrıldı | Söz konusu isimden Çelik'e yalanlama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmada, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak, "Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" dediği yönündeki iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Aydın'ın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatının verildiği kaydedildi.

AYHAN AYDIN, ÇELİK'İN 'TEHDİT' İDDİALARINI YALANLADI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın, Çelik'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi. Aydın'ın ifadesinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde Çelik'in ricasıyla kendisinin defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını söylediği belirtildi.

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ÖZGÜR ÇELİK İFADEYE ÇAĞIRILDI

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan Özgür Çelik'in yarın İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vereceği öğrenildi.

AYHAN AYDIN İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklamaları üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın ifade verdi.

'HİÇBİR KİŞİ, KURUM VEYA MAKAM TARAFINDAN TEHDİT EDİLMEDİM'

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Ayhan Aydın, "Şunu açıkça belirtmek isterim ki bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir cumhuriyet savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ EŞİM VE ÇOCUĞUM ÜZERİNDEN BASKI GÖRDÜĞÜM İDDİASI DA DOĞRU DEĞİLDİR'

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye üye olmasının ardından Özgür Çelik'in kendisini doğrudan aramadığını belirten Aydın, "Bu aramaların içeriği Üsküdar Belediyesinde yapılacak olan belediye başkan vekili seçimi için üzerimde baskı kurma amaçlıydı. Üst üste yapılan bu aramalar sebebiyle manevi huzurum bozularak panik atak krizleri yaşayacak noktaya sürüklendim. Ancak emin olduğum tek şey Özgür Çelik'e veya bir başkasına telefonla ya da yüz yüze tehdit edildiğim ya da baskı altına alındığım yönünde tek bir söz dahi söylemedim. Engelli eşim ve çocuğum üzerinden baskı gördüğüm iddiası da doğru değildir. Ailemin ve çocuğumun bu şekilde siyasi bir tartışmanın içine çekilmesi beni ve aile bireylerimi çok üzmüştür. Bunu kabul etmiyorum. Meclis üyeliğinden istifam ve AK Parti'ye katılmam tamamen kendi hür irademle gerçekleşmiştir. Bu kararın uzun süre düşünerek, kendi siyasi kanaatim doğrultusunda verdim. Bu kararı bir anda, vermedim, belirli bir süreç içinde oluşan rahatsızlıkların sonucudur ve sebeplerini de belirtmek isterim. Bir süredir gerek belediye yönetimi gerekse partimin tutumundan rahatsızlık duymaktaydım" dedi.

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'KENDİ DEĞERLERİMLE BAĞDAŞMAYAN BİR YAPI'

Üsküdarlı spor kulüplerine ilişkin iddialar konusunda görüşlerini açıkça ifade ettiğini ve söz konusu durumu doğru bulmadığını belirten Aydın, "Ancak bu yöndeki görüş ve eleştirilerimin parti içinde defalarca dile getirmiş olmama rağmen herhangi bir karşılık bulmadım, konunun üzerine gidilmemesi ise beni ayrıca rahatsız etti. Bütün bunların sonucunda, gelinen aşamada kendi ilke ve değerlerimle bağdaşmayan bir yapı içinde kalmamın mümkün olmadığını görerek siyasi tercihimi değiştirdim. Bu tercih baskı sonucu değil, tamamen vicdani bir kanaatin sonucudur" dedi.