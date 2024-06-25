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İddialar sonrası çılgına döndü, kurşun yağdırdı! Eşiyle ilişki yaşadığı öne sürülen azasını öldüren muhtar tutuklandı

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#Ordu#Cinayet#Polis
İddialar sonrası çılgına döndü, kurşun yağdırdı Eşiyle ilişki yaşadığı öne sürülen azasını öldüren muhtar tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 17:44

Ordu'da boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası ve aynı zamanda azası olan Özkan Arslan'ı (37) tabancayla vurarak öldüren muhtar Muhammet Öztepe (37), tutuklandı.

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Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammet Öztepe, boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu evden çıkarken hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan ile karşılaştı. Öztepe ile eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında muhtar, yanındaki tabancayı çekip Özkan Arslan'a 8 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arslan, yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddialar sonrası çılgına döndü, kurşun yağdırdı Eşiyle ilişki yaşadığı öne sürülen azasını öldüren muhtar tutuklandı

Muhammet Öztepe

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Şüpheli muhtar Muhammet Öztepe olay yerinde Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan muhtar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öztepe, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)

İddialar sonrası çılgına döndü, kurşun yağdırdı Eşiyle ilişki yaşadığı öne sürülen azasını öldüren muhtar tutuklandı

Özkan Arslan

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#Ordu#Cinayet#Polis

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