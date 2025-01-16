İddialar Meclis'te gündeme geldi | Hüseyin Yayman'dan Netflix temsilcisine sert tepki: Lafa turistik tur attırmayın

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Disney Plus'ın ardından Netflix'in temsilcilerini de ağırladı. Netflix temsilcileri Famagusta dizisi ve LGBT konusuna dair sorularda zor anlar yaşadı. Netflix'in cinsiyetsizleştirme ve LGBT propagandası ile ilgili iddiaları hatırlatan Başkan Yayman, "Açık cevap verin!" dedi.

NETFLİX NET CEVAP VEREMEDİ

Netflix Kamusal Politikalar Sorumlusu Mavili, "Bize global olarak da, burada da hiçbir lobi baskısı yok. Bizim tek amacımız yeni içerikleri sizlere sunabilmek. Daha çok izlenebilmek için herkesin yansıyabileceği bir içerik üreticisi olmak istiyoruz." diye yanıt verdi.

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YAYMAN'DAN ÇOK SERT ÇIKIŞ: LAFA TURİSTİK TUR ATTIRMAYIN!

Yayman, Mavili'ye "Lafa turistik tur attırmayın. Açıkça söyleyin. LGBT konusunda bir baskı var mı, propaganda yapılıyor mu?" sözleri ile tepki gösterdi.