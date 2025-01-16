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İddialar Meclis'te gündeme geldi | Hüseyin Yayman'dan Netflix temsilcisine sert tepki: Lafa turistik tur attırmayın

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#Hüseyin Yayman#Netflix#TBMM
İddialar Mecliste gündeme geldi | Hüseyin Yaymandan Netflix temsilcisine sert tepki: Lafa turistik tur attırmayın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 15:14

Netflix temsilcisi, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, şirketin LGBT ve cinsiyetsizleştirme propagandası yaptığına dair iddiaları sordu. Netflix Kamusal Politikalar Sorumlusu Pelin Mavili, net cevaplar vermekten kaçınınca Yayman, “Açık cevap verin. Lafa turistik tur attırmayın!” diyerek sert bir tepki gösterdi.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Disney Plus'ın ardından Netflix'in temsilcilerini de ağırladı. Netflix temsilcileri Famagusta dizisi ve LGBT konusuna dair sorularda zor anlar yaşadı. Netflix'in cinsiyetsizleştirme ve LGBT propagandası ile ilgili iddiaları hatırlatan Başkan Yayman, "Açık cevap verin!" dedi.

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NETFLİX NET CEVAP VEREMEDİ

Netflix Kamusal Politikalar Sorumlusu Mavili, "Bize global olarak da, burada da hiçbir lobi baskısı yok. Bizim tek amacımız yeni içerikleri sizlere sunabilmek. Daha çok izlenebilmek için herkesin yansıyabileceği bir içerik üreticisi olmak istiyoruz." diye yanıt verdi.

İddialar Mecliste gündeme geldi | Hüseyin Yaymandan Netflix temsilcisine sert tepki: Lafa turistik tur attırmayın

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YAYMAN'DAN ÇOK SERT ÇIKIŞ: LAFA TURİSTİK TUR ATTIRMAYIN!

Yayman, Mavili'ye "Lafa turistik tur attırmayın. Açıkça söyleyin. LGBT konusunda bir baskı var mı, propaganda yapılıyor mu?" sözleri ile tepki gösterdi.

İddialar Mecliste gündeme geldi | Hüseyin Yaymandan Netflix temsilcisine sert tepki: Lafa turistik tur attırmayın

 

 

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#Hüseyin Yayman#Netflix#TBMM

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