Son dakika: Lüks villada 'kaçak' krizi... İş insanları karşı karşıya getiren iddia: Dron ile gözlüyor

İstanbul Sarıyer’e bağlı Zekeriyaköy’de değeri 1.5-2 milyon dolar arasında değişen 200 kadar villanın yer aldığı lüks sitede, Türkiye’de de yatırımları olan Katarlı Mohd Abdulla Alsiddiqi Alemadi (58) ile Ünal Ailesi komşu oldu. Yılda 5-6 kez Türkiye’ye gelen Alemadi komşusu Mehmet Ünal’ın (52), villasında onaylı projeye aykırı eklentiler yaptığını fark etti. Alemadi mevcut havuzu yıkıp daha büyük bir havuz yapan, camlı balkon ekleyen, yeni bir oda yapan komşusunu belediyeye şikâyet etti. Sarıyer Belediyesi encümeni, villadaki kaçak yapılar için 13 Aralık 2018’de yıkım kararı aldı.



Mohd Abdulla Alsiddiqi Alemadi'nin 7 yıla kadar hapsi istendi.





Mehmet Ünal

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Bu şikâyet sonrası iki komşu arasında husumet başladı. Mehmet Ünal’ın eşi Nesrin Ünal (51), Katarlı komşularının yatak odasının camına kamera yerleştirerek evlerini gözetlediği iddiasıyla karakola başvurdu. Ünal ilk şikâyetinden 1 ay kadar sonra verdiği ek ifadede, Katarlı Alemadi’nin, kameranın yanı sıra dron uçurarak evlerini gözetlediğini iddia etti. Alemadi hakkında savcılık soruşturma başlattı. Alemadi özel uçağıyla Türkiye’ye döndüğü günün sabahı polislerce ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Alemadi, evinin güvenliği için bir kamera aldığını ancak henüz aktif hale getirilmediğini söyledi. Alemadi dron uçuran kişinin ise kendisi olmadığını kaydetti.

2 SUÇTAN YARGILANIYOR

Yürütülen soruşturma sonrası Alemadi hakkında ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Ünal çifti, komşularına yönelik şikâyetlerinin sürdüğünü belirterek “Uçurulan dron, evimizin pencerelerine yanaştı. Evde yetişkin kızlarımız var. Yatak odasının camına yerleştirdiği kamera ile evimizi gözetledi” dedi. Mahkeme Alemadi’nin katılmadığı duruşmada bir sonraki celse için mayıs ayı başına gün verdi.

Katarlı Alemadi ise komşuları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Komşularının kendisine iftira attıklarını öne süren Alemadi, hakkında açılan davanın sitede söylentilere yol açtığını, bu nedenle villasında kalmak yerine otelde kaldığı gerekçesiyle Ünal çifti hakkında 30 bin TL’lik maddi-manevi tazminat davası açtı.

LÜKS SİTEDE ‘KAÇAK’ KRİZİ

Villadaki kaçak eklentilere ilişkin yargı süreci devam ediyor. Mehmet Ünal, verilen yıkım kararına karşı idare mahkemesine başvurdu. Mahkeme yıkım kararını iptal etti. Ardından dosya istinaf mahkemesine gitti. Katarlı iş insanı Alemadi’nin avukatları ise kaçak yapıların yıkılması için İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde, kaçak yapıların 2018 sonrası inşa edildiği, dolayısıyla imar barışı kapsamına giremeyeceği, bu durumun uydu kayıtları ile de teyit edilebileceği kaydedildi.