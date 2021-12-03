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İddet (Bekleme) süresi nedir? 300 günlük İddet nedir?

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İddet (Bekleme) süresi nedir 300 günlük İddet nedir

İddet Müddeti, bekleme süresi anlamına gelmektedir. Evliliği sona eren kadının, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün içerisinde evlenmesine olanak tanımamaktadır. Bunun temel nedeni ise kadının hamile olma ihtimali ve doğacak çocuğun korunmasının sağlanmasıdır.

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İddet Müddeti, evlilik kurumunun sona ermesi ve çiftlerin boşanma sürecine girmesiyle birlikte gündeme gelen bir konudur. İddet Müddeti, kadının ayrılık sürecinin ardından 300 gün içerisinde kanunen evlenemediğini belirtmektedir. Bunun ise medeni kanuna göre belirli nedenleri bulunmaktadır. Peki, İddet Müddeti nedir ve detayları nelerdir? İşte, bu konuyla karşılaşan kişilerin merakla araştırdığı o detaylar

İDDET SÜRESİ NEDİR?

Eğer kadın bu süre içerisinde hamile ise çocuk iddet müddeti içerisinde dünyaya gelmişse, kadının boşandığı eşinin hanesine kaydedilir.

İddet Müddeti, Türk Medeni Kanununun 132. Maddesinde şu cümleler ile korunmaktadır;

*Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

*Doğurmakla süre biter.

*Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

DAVA İLE KALDIRILABİLİYOR

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İddet Müddeti, açılacak bir dava ile kaldırılabilir. Bunun için Aile Mahkemesi’nde iddet müddetinin kaldırılması talepli bir dava açılır.

Aile Mahkemesi, kadının hamile olup olmadığının tespit edilmesi için kadını hastaneye sevk eder. Hastane tarafından verilecek raporda kadının hamile olmadığı belirtildiyse, Mahkeme tarafından dava kabul edilir ve kadın için İddet Müddeti kaldırılır.

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