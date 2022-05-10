IDC Türkiye CIO Zirvesi sektör liderlerini Sapanca’da buluşturacak

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Zirvenin açılış konuşmalarından bazılarını, IDC Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'dan sorumlu Grup Başkan Yardımcısı ve Bölge Genel Müdürü Jyoti Lalchandani, IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, BSH Ev Aletleri Global CIO Berke Menekli gerçekleştirecek. Etkinlik ajandasında, gerçek hayattan başarı hikayelerinin yer aldığı sunumlarla derinlemesine soru-cevap bölümlerini içeren paneller yer alacak.

VAR OLAN İNSAN KAYNAKLARI TEKRAR TEKRAR EĞİTİLMELİ

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, ‘’Bilgi teknoloji sektöründe Türkiye’de yetişmiş insan kaynağı bulma ve elde tutma konusunda BT yöneticileri ve insan kaynağı departmanları daha yakın çalışmak zorunda. Dijital teknolojileri bilen-kullanabilen yeteneklileri bulma konusu, küresel bir yarış haline geldi. Pek çok kurumun personel sıkıntısı nedeniyle dijital dönüşüm projelerini 35-45 hafta ertelemek zorunda kaldığına işaret ediliyor. Araştırmalara göre, genç kadınlar genellikle ortaokulda matematik ve bilime olan ilgilerini kaybediyor ve genç kadınların yüzde 10'undan daha azı teknolojiyi birinci veya ikinci bir kariyer seçimi olarak görüyor. Ana nedenlerden biri rol model eksikliği diye düşünüyorum. Öğrencilerin yüzde 78'i teknoloji alanında çalışan ünlü bir kadını ismen tanımıyor. Genç nüfus ve çok sayıda rol model ile MEB, devlet ve özel okullar iş birliği ile en temel eğitim kurumlarından itibaren kız çocuklarını teknoloji alanına örgütlemek gerekiyor. Zaten tüm dünyada teknoloji alanında ciddi bir yetenek açığı varken ve ödenen ücretler TL’ye karşı, dolar, Euro-pound kazanmak amacı ile uzaktan ya da başka bir coğrafyaya taşınan çok sayıda insan kaynağı kaybımız varken, yetiştirme işi hızlandırılmalı ve var olan insan kaynakları da tekrar tekrar eğitilmeli” diye konuştu.

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ŞİRKETLER PANDEMİ SEBEBİYLE DİJİTAL ÖNCELİKLİ BİR STRATEJİ BENİMSEDİ

IDC Türkiye Kıdemli Araştırma Müdürü Eren Eser, 2 seneyi aşkın süredir etkileri devam eden pandeminin şirketlere olan etkisine vurgu yaparak "Yapmış olduğumuz global araştırmalar gösteriyor ki küresel ölçekte şirketlerin yüzde 79'u pandemi sebebiyle dijital öncelikli bir strateji benimsedi. Bununla beraber şirketlerin yüzde 50'si bu stratejilerini hayata geçirmek için hala yolun başında. Dijital öncelikli dünyada başarılı olan şirketleri incelediğimizde yazılımın inovasyon yaratmakta fark yaratan bir faktör olarak ayrıştığını görüyoruz” dedi.

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“IDC Türkiye 13. CIO Zirvesi'nde Zirve İş Ortaklarımızı ağırlamaktan heyecan duyuyoruz” diyen IDC Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'dan sorumlu Grup Başkan Yardımcısı ve Bölge Genel Müdürü Jyoti Lalchandani, “Yeni müşteri deneyimlerine, dijital ekosistem iş modellerine, dijital tedarik zincirlerine ve 'İşin Geleceği' modellerine yapılan önemli yatırımlar sayesinde 'Geleceğin Kurumu' olma yolculuğu hızlandı. Tüm bunların esnek, bulut özellikli dijital altyapı ve uygulamalar, hızlı uygulama geliştirme, dijital platformlar, veriye dayalı ve yapay zeka destekli sistemler, güçlü bir güvenlik duruşu ve tümleşik güvenlik ile desteklenmesi gerekiyor. İş ortaklarımızla birlikte amacımız, ICT liderlerinin yeni dijital ekonomide gelişmek için gereken yetenekleri, performans ölçütlerini ve organizasyon yapılarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır" şeklinde devam etti.

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208 PROJEYE ÖDÜL

Her yıl konferansa damgasını vuran, 150 kişilik juri tarafından değerlendirilen IDC CIO ödülleri için bu sene 68 kurumdan gelen toplam 208 proje yarışacak. Proje ödülleri ve yılın CIO’su ödüllerinin sahiplerini bulacağı, IDC CIO ödül töreni 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek.