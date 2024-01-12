İdari memuru öldüren polise 25 yıl hapis

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Gözaltına alınan Şükrü Koçoğlu, işlemleri sonrası tutuklanmıştı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Şükrü Koçoğlu hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık polis memuru Şükrü Koçoğlu ile ölen Sökmen’in şikayetçi babası C.S. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Koçoğlu savunmasında, “Olay günü Süleyman ile karşılaştık. Süleyman şikâyette bulunmuşsun; derdin nedir?’ diye sordum. Süleyman da ‘Benim herhangi bir derdim yok. Her şey orada yazıyor’ dedi. Engelli çocuğum olduğunu, ona bakan hasta annesi olduğunu söyledim. Onlar hakkında sırıtarak, ‘ben iyi yerlerde değerlendiririm’ diye konuşunca, olay meydana geldi ve kendimi kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık Şükrü Koçoğlu’nu, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında ‘iyi hal’ indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 25 yıla düşürdü.