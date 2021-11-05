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İdari izinde ek ders ödenir mi? İdari izinli öğretmen ek ders alır mı?

#İdari İzin Ek Ders
İdari izinde ek ders ödenir mi İdari izinli öğretmen ek ders alır mı

İdari izinde ek ders ödenir mi sorusu, öğretmenlerin Kasım ara tatilinde idari izinli sayılması dolayısıyla gündemde yer alıyor. İdari izinli olmaları dolayısıyla ek ders alıp alamayacağını merak eden öğretmenler, idari izinli öğretmen ek ders alır mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, idari izinde ek ders ödenir mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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İdari izinde ek ders ödenir mi sorusu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim" açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki,  İdari izinli öğretmen ek ders alır mı? İşte, o detaylar

İDARİ İZİNDE EK DERS ÖDENİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi yazıda idari izinde olan öğretmen ve idareciye ek ders ödenmesinin mümkün olmadığını, ödenmiş ise geri istenmesi gerektiğini ifade etti.

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