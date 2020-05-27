İdari izin ne zaman bitecek? Kamuda koronik hastalar ve hamileler ne zaman işe başlayacak?

Türkiye'de mart ayında görülen corona virüsü nedeniyle kamu çalışanları esnek ve uzaktan çalışma modeline geçmişti. Kademeli olarak başlayan normalleşme süreciyle beraber, kamu çalışanlarının idari izinleri de gündeme gelmeye başladı. Bu kapsamda kamuda idari izin ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, kamuda esnek ve uzaktan çalışma sistemi ne zaman sona erecek? İşte, detaylar...

KAMUDA UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?

Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Memurların ulaştığı kaynaklar, Bakanlıkların 1 Haziran’da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya, bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.

Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuyla ilgili detaylara haberlerimizde yer vereceğiz.

22 MART 2020 KAMU ÇALIŞANLARINA 2020/4 SAYILI RESMİ GAZETE GENELGESİ

Kamuda idari izin ve uzaktan çalışma durumuyla ilgili genelge yayınlanmıştı. Genelgede idari izinlerle ilgili bilgiler verilmişti. Buna göre, şu bilgiler açıklanmıştı;

Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;

* Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.

* Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.

* Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.

* Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.

* Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.

* Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.

* İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.

* Daha önce, Covid,19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler, yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esas dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir.