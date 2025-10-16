İdarecilere: Kibirden uzak durun

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’ne katıldı. Törende, 16’sı kadın toplam 110 kaymakam adayının yeni görev yerleri belirlenirken Erdoğan şunları söyledi:

MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR

“Unutmayın; inancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun, 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, idari kabiliyet ve tecrübemiz ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ prensibi etrafından şekillenmiştir. Kaymakamlık dört duvar arasına sığmaz. Kapınıza kim gelirse gelsin, onun derdi ile hemdert olacak, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Bu vazifeyi ifa etmek her babayiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ister, samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Bu işi dört duvar arasına hapsolup, mesai saatleriyle sınırlı kalarak, 8-5 çalışarak yerine getiremezsiniz. Gerektiğinde uykunuzdan, gerektiğinde ailenize ayırdığınız zamandan feragat edecek; ihtiyaç duyduğu her an vatandaşın yanında olacaksınız. Sizler devletin gören gözü, işiten kulağı olacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Makamlar, koltuklar, unvanlar, bunların hepsi gelip geçicidir. Ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Aslolan milletimizin duasına mazhar olmaktır.

KALP KIRMAYIN

Bu milletin gönlünde yer almak için kibri kendinizden uzak tutmak zorundasınız. Hangi sebeple olursa olsun, kapınızı çalan kimseye tepeden bakma hatasına, böyle bir çiğliğe düşmeyeceksiniz. Personeliniz dahil herkese karşı alçak gönüllü olacak, kalp kırmamaya dikkat edeceksiniz. Bizim insanımız mahcup ve mağrurdur. Yarasını herkese açıp göstermez, derdini her önüne gelene söylemez, birileri gibi derdinin reklamını asla yapmaz. Dış görünüş çoğu zaman yanıltıcıdır. Gerekirse kapı kapı dolaşıp, siz onları arayıp bulacaksınız. Ne makam odalarının büyüklüğünün ne makam arabalarının modelinin ne de devletin size sunduğu imkânlarının anlamı vardır. Eğer arkanızdan şu cümleleri kurdurabiliyorsanız, ne mutlu size ve bize: ‘Vaktiyle burada genç bir kaymakam vardı. İlçemizi kalkındırdı, güzelleştirdi. Kimseyi ayırmadan hepimize hizmet etti. Garip gurebayı sevindirdi, dertlinin derdine derman oldu. Sorunları çözmek için gece gündüz çalıştı. Allah ondan razı olsun.’ Geriye dönüp baktığınızda sizlerden işte bu sözlerle bahsediliyorsa, Allah’ın izniyle üzerinize düşeni bihakkın yapmışsınız demektir. Kerim ve kâmil devlet vasfımızın ruhuna riayet ederek, her birinizin işte bu şuurla, bu titizlikle görev yapacağına ben yürekten inanıyorum.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Erdoğan sosyal medyaya ilişkin de şunları söyledi: “Dünya son 20 yılda hızlı dönüşüm geçirdi. Devlet olarak yeni teknolojileri kamu yönetimine doğrudan dahil ediyoruz. Birey, aile ve topluma yönelik menfi etkilerini asgariye indirmek, gençlerimizi bu etkilerden uzak tutmak; milli manevi değerlerimizi korumak için gerekli tedbiri alıyoruz. Sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini arttırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarını alet eden idarecilere de toleransımız yoktur. Konumu ne olursa olsun kamu yönetiminde herkesin dikkatli olması devletin itibarına halel getirmeyecek şekilde davranması gerekiyor. Millete doğrudan hizmet götüren bütün alanlarda aynı durum geçerlidir. İnsanların mahremiyetine saygı gösterilmeli ve kaş yapayım derken göz çıkarmaya mahal verilmemeli.”