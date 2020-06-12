İdare kelimesinin eş anlamlısı nedir?

İdare kelimesi köken olarak Türkçe bir kelime değildir. Arapça bir kelime olan idare kelimesi günlük hayatta pek çok farklı anlamda kullanılmaktadır. Kullanıldıkları yere göre farklı anlamlar oluşmaktadır.

İdare Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler genellikle yabancı kökenli bir kelimenin aynı anlama gelen Türkçe kökenli karşılığıdır. Aynı anlam barındırdıkları için de cümle içerisinde farklı zamanlarda birbirlerinin yerlerine tercih edilebilir. Türk Dil Kurumu idare kelimesini değerlendirmiştir. TDK'ya göre idare kelimesi anlamları şu şekilde açıklanmıştır:

- Yönetme, yönetim ve çekip çevirme.

- Ülkede işlerin yürütülmesi, kamuya özel hizmetlerin bütünü.

- Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer.

- Bir kurumun işlerini yürüten kurul.

- Tutum.

- İdare kandili veya lambası.

- Hoş görme, göz yumma.

- Yetinme.

Görüldüğü gibi idare kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. Bu sebeple farklı anlamda cümle içerisinde kullanılabilir. İdare kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ise daire, dümen, kuruluş, tutum, yönetme, yönetim kelimeleridir.