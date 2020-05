‘İdama gönderilen milli iradeydi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada “Milli iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hatırlayacağız” dedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Yıllarca ülkeye hizmet etmiş olan ve milli iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti yöneticilerinin her türlü hakarete, işkenceye, iftiraya maruz kaldığı yargılamalar, burada yapılmıştı. Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin, ülkenin meşru yöneticilerini, Anayasa’yı ihlal iddiasıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi. Aslında o gün, hukuk ve adalet ayaklar altına alınarak, idam sehpasına gönderilen, milletin bu üç adamı değil, bizatihi milli iradenin ta kendisi olmuştur.

TÜRKEŞ’İ RAHMETLE YAD EDİYORUZ

Yassıada’da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdir. Ama bilmiyorlardı ki, Türk milletinin kalbindeki sevgiyi yüreğindeki ateşi söndürmeye, onu hedeflerinden koparmaya, bir avuç darbecinin gücü yetmezdi. Bu vesileyle, sürgüne gönderildiği Hindistan’dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını belirterek, insanlık duygularıyla uyuşmadığını belirterek, trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş’i de rahmetle yad ediyoruz. Tarihi değiştiremeyiz ama doğru yorumlamasını sağlamak için tarihin hatırlanma biçimini değiştirmek elimizdedir. Böylece, bir yandan o meşum günleri hatırlarken, diğer yandan da milli iradenin her hal ve şart altında üstün geldiğini gösterebiliriz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz adada işte böylesine anlamlı bir duruş sergiliyoruz. İdam sehpasındaki son sözü ‘devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim’ olan rahmetli Menderes’in aziz hatırasına sahip çıkmak, hepimizin boynunun borcudur. Üzerinde bulunduğumuz toprakların ıstırabını dindirmek için, Yassıadayı da Yaslıadayı da tarihe gömüp, burasını Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirmeyi kararlaştırdık. Bu da bize nasip oldu.

HEPSİ 27 MAYIS HAYRANIDIR

Merhum Menderes’in 1950-60 on yılı, gençler burayı iyi öğrenmelisiniz. 10 yılda Türkiye’nin kat ettiği mesafeyi çok iyi öğrenmelisiniz. Bu işler lafla olmuyor.. Darbeciler ve onları yönlendirenler, hep aynı kodlarla hareket etmişlerdir. Ülkeye kazandırılan her eserin, her yatırımın, yükselen inşaata, elde edilen her başarıya karşı çıktılar. Menderes’e hangi inançla saldırdılarsa, rahmetli Özal’a, şimdi de Cumhur İttifakı’na aynı nefret duygularıyla yöneldiler. Hükümetlerimiz döneminde bunun sayısız tezahürü ile karşılaştık. Dün ezandan, İstiklal Marşı’ndan, bayraktan birliğimizden, beraberliğimizden rahatsızdılar, bugün de rahatsızlar. Dün milli iradeye rağmen iktidar rüyası görüyorlardı. Bugün de aynı rüyayla avunuyorlar. Ülkemizde bugün demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlara dikkat edin. Hepsi de 27 Mayıs hayranıdır. Hepsi de 15 Temmuz’a tiyatro diyerek milletimizin destansı mücadelesini küçümsemeye çalıştı. Hepsi de milli iradeden umudunu kestiği için darbecilerden, yabancılardan terör örgütlerinden medet umar...

FATİH SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ’E AÇILACAK

Akdeniz’deki sondajlarımızdan, rakip ülkelerden daha çok, CHP ve şürekası rahatsız oldu. Biliyorsunuz kaç tane sondaj gemimizin Akdeniz’de olduğunu bilmeyecek kadar bunlar cehalet timsali. Biliyoruz, yine rahatsız olacaklar. Ama şimdiden müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum. Fatih Sondaj gemimiz 29 Mayıs günü İstanbul Boğazı’ndan geçerek yeni sondajlar için inşallah Karadeniz’e açılacak.”

AKLINDAN DARBE GEÇİREN KAYBETMEYE MAHKÛM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törende yaptığı konuşmada Yassıada’da sadece 1950-1960 döneminin yargılanmadığını, milletin takdir ve tercihlerinin de hazin şekilde sorguya çekildiğini söylerken, “Üzücü hatıraları bir nebze de olsa tamir ve telafi eden anlamlı bir açılışa şahit olmaktan bahtiyarım” dedi. Bahçeli, özetle şunları söyledi: “Yassıada’da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. Adaletin fişi çekilmiş, Türkiye’nin bir dönemi delik deşik edilmiştir. 27 Mayıs’ın 60. yıl dönümünde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın resmi açılışıyla geçmişin kötü anıları, geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir.

KUCAKLAŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Cepheleşerek sonuç alamayacağımız görülmelidir. Çatışmanın ve çekişmenin sonu olmadığı bilinmelidir. Bizim kamplaşmaya değil kucaklaşmaya, husumete değil sükunete, huşunete değil hoşgörüye, melanete değil merhamet ve mutabakata ihtiyacımız vardır. Sosyal barışa, siyasal uzlaşmaya, demokrasi kültürüne değerli katkılar yapacağını düşündüğüm bugünkü açılışa şahsımı davetinden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum... Bereketli tepelerimizde koyun otlatan bir çobanımızla, üniversitede ders veren bir hocamızın, fabrikasının bacasını tüttüren bir iş adamımızın oyu da, iradesi de birdir, aynıdır. Eşit, gizli, genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır. Bundan taviz imhaya ve iflasa açık onaydır.

Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda ve silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkûm ve mecburdur. Bu yürek oldukça, bu yüksek duruş varlığını korudukça hiçbir demokrasi düşmanı, hiçbir millet muhalifi tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi belini doğrultamayacak, başını kaldıramayacak, kaldırsa bile cezasını çekecektir.”

TARİHİ BİR YÜZLEŞME YEPYENİ BAŞLANGIÇ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Yassıada’nın bu yeni yüzü sıradan bir imar ve peyzaj çalışması değil, tarihi bir yüzleşme ve yepyeni bir başlangıçtır. Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme iradesi, darbelere karşı çıkma direnci anayasal düzenin savunma kararlığı bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

ADAYA BİRLİKTE GİDİP BİRLİKTE DÖNDÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, özel bir tekneyle saat 15.15’te Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na geldi. İki lidere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan eşlik etti.

Erdoğan ve beraberindekiler, ilk olarak 27 Mayıs Müzesi’ni gezdi. Müzede incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, dev ekrana yansıtılan Dünden Bugüne Yassıada Belgeseli’ni izledi. Daha sonra Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi’ne geçen Erdoğan ve Bahçeli, burada Adnan Menderes’in doğduğu evin benzerinin yer aldığı “Aydın Evi”ni de ziyaret ederek, günün anısına fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda seyir terasında da birlikte poz verdi.

KORONA ÖNLEMİ

Adnan Menderes Kongre Merkezi’ndeki açılış törenine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve davetliler katıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında davetliler, sosyal mesafe kurallarına uygun oturdu, maske taktı. Erdoğan ve Bahçeli, törenin ardından İstanbul’a birlikte döndü.