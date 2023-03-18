ICYF Başkanı Taha Ayhan, İslamofobiye karşı küresel mücadele için birlik çağrısı yaptı

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BM Cenevre Ofisi’nde “Uluslar arası İslamofobi ile Mücadele Günü” nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Nassima Baghli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya ICYF Başkanı Taha Ayhan’ın yanı sıra BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, BM Din ve İnanç Özgürlüğü eski Özel Raportörü Ahmed Shaheed, Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin Yahudi aleyhtarı, Müslüman aleyhtarı ve diğer dini hoşgörüsüzlük ve nefret suçları Özel Temsilcisi Alexandre Guessel konuşmacı olarak katıldı.

ICYF Başkanı Taha Ayhan, burada yaptığı konuşmada “Dünyadaki birçok camideki cinayetler, masum Müslümanların komşuları tarafından öldürülmesi, Avrupa ülkelerindeki okullarda devam eden başörtüsü zorbalığı ve en son olarak dünyanın dört bir yanındaki gençlik camiasında çok fazla hayal kırıklığı yaratan Kur'an-ı Kerim'in yakılması da dahil olmak üzere birçok İslamofobik olayın yol açtığı travmaları iyileştirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.

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Nefret suçları ve ayrımcılık mağdurlarına yardım etmek, travma yaşayanlara gerekli desteği sağlamak amacıyla ICYF olarak dünya genelinde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Taha Ayhan, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki büyük gençlik topluluğuna ulaşıldığını söyledi.

Taha Ayhan, 2020 yılında “İslamofobiye Karşı Küresel Gençlik Eylemi”nin başlatıldığını anımsatarak, “ICYF olarak dini ve kültürel anlayışı, medeniyetler arası diyaloğu ve işbirliğini geliştirmek için ilgili tüm kurumlar ve liderler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefledik. Bir diğer amacımız da İslam'ın ve Müslümanların barışçıl doğası hakkında farkındalığı teşvik etmek ve tüm insanlara karşı hoşgörü ve saygıyı teşvik etmek için çalışmayı teşvik etmektedir. Bu nedenle, İslamofobiye Karşı Küresel Gençlik Eylemi, İİT ülkeleri veya Müslüman gençleri için değil, tüm hükümetleri ve uluslararası örgütleri kapsayacaktır” diye konuştu.

Gençlerin İslamofobi ile mücadele için küresel bir çaba için birleşmesinin önemli olduğunun altını çizen Ayhan, “Çünkü Müslüman gençlerin toplumun çeşitli düzeylerinde önyargı, ırksal ve ekonomik ayrımcılık ve sosyal ve ekonomik marjinalleşme yaşadıklarını biliyoruz. Bu nedenle, genç nüfus, Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'da Müslüman karşıtı duygular yükselirken gelecekleri hakkında küresel olarak derin endişe duymaktadır” dedi.

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ICYF Başkanı Ayhan, kültürel ve dini çeşitliliğin saygı, uyumun sürekli ve kurumsal olarak desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Her türlü nefret söylemini ve İslamofobik anlatıyı ortadan kaldırmak için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde koordineli çabalarımızı artırmaya ve güçlendirmeye odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamalıyız. İslami inanç ve geleneklerin doğru ve dürüst yorumları hakkında gerekli anlayış ve farkındalığı artırmak, gençlik toplulukları arasında dinler arası, kültürlerarası ve dinler arası diyaloğu teşvik etmek son derece önemli.”