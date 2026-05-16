İçtüzük çalışması rafa kalktı

DEVAMSIZLIK SORUNU

Genel Kurul, son dönemlerde muhalefetin yoklama talebi üzerine toplantı yeter sayısı (200) bulunamaması nedeniyle kapanıyordu. Bu durum, AK Parti’de özellikle yasa tekliflerinin görüşmeleri sırasında yapıldığı için çalışmaların aksadığı gerekçesiyle rahatsızlık yaratıyordu.

AK Parti grup yönetimi, milletvekillerine Genel Kurul çalışmalarının aksatılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, aynı zamanda Meclis’in bu nedenle kapanmaması için İçtüzük değişikliğini de gündeme almıştı. AK Parti İçtüzük değişikliği çalışmalarında özellikle Genel Kurul’da yoklama talebinde bulunabilmek için gereken milletvekili sayısının 20’den 30’a yükseltilmesi ve yoklama isteğinde bulunan 30 milletvekilinin Genel Kurul salonunu terk etmemesi başlıkları üzerinde durmuştu.

SEÇİM SONRASINA KALDI

Değişiklikten vazgeçen AK Parti kurmayları, konuyla ilgili şunları aktardı: “Ciddi bir kavga çıkacak. Seçim de geliyor. Bizim bütün derdimiz burada 200 kişiyi tutmak. İnsanları getirmeye çalışacağız. O sorunu halletsek bile toplantı karar yeter sayıları Meclis’in olmazsa olmazı. Onlardan vazgeçemeyiz o da 150, az değil. En iyisi kavgaya girmeyelim, seçimden hemen sonra gündeme gelsin.”

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da milletvekillerini yasama faaliyetlerini aksatmaması konusunda uyarıyor. Son grup toplantısında da “Sizlerin çalışması demek, Meclis’in çalışması demektir. Gerek komisyon gerekse Genel Kurul boyutuyla Yüce Meclis’in, yasama vazifesini tam ve eksiksiz yapmasını sağlamak, iktidar partisi olarak bizim asli görevimiz” demişti.