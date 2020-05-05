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DHA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

İçtiği kolonyadan öldü!

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İçtiği kolonyadan öldü!
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Sivas'ta, kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya giren Adnan Kılıç (57), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Uluanak Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda kalan Adnan Kılıç'ın rahatsızlandığını gören görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kolonya içtiği belirlenen Kılıç, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Komaya giren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Adnan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

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