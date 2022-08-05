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İcrayla çocuk alma bitti

Güncelleme: 6 dk önce

#Anne#Baba#Çocuk
İcrayla çocuk alma bitti

Ayrı anne babaların göremedikleri çocuklarını ‘icra’ yoluyla aldığı 90 yıllık uygulama sona erdi. Anne babalar artık çocuklarını görebilmek için icra dairelerine değil uzmanların görev aldığı ‘Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’ne gidecek.

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ADALET Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik’ dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 90 yıldır uygulanan icradan çocuk teslimi devri de yeni uygulama ile sona erdi. Yönetmeliğe göre ebeveynler çocuklarını görebilmek için artık icra dairelerine değil, uzmanların görev yaptığı ‘Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’ne başvuruyor. En geç bir yılın sonunda ülke genelinde çocuk teslim merkezlerinin açılması da planlanıyor.

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TARAFLAR KARŞILAŞMAYACAK

Yeni uygulamayla taraflara aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda rehberlik edilirken, taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe yüz yüze getirilmiyor. Böylece, olası yeni çatışma ve gerginliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çocuklar bu süreçte yapılacak iş ve işlemler hakkında gelişim düzeylerine uygun şekilde uzmanlar tarafından bilgilendiriliyor.

ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Çocuğun duygu durumunun gözetilmesi ve olası çatışmalardan mümkün olduğunca uzak tutulması amacıyla uzmanlar gerekirse mesleki müdahalelerde bulunulabilecek. Çocuğun görüş ve düşünceleri de önemsenerek kendisini ifade etme hakkı gözetiliyor. Tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla gereken hallerde kendilerine danışmanlık veriliyor.

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PARA ÖDEME YOK

ÇOCUKLARIYLA görüşmek isteyen anne-babalar artık herhangi bir ücret ödemeyecek. Yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Çocuk teslim işlemleri çoğu zaman polis eşliğinde ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleşecek. Her durumda öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak. Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması işlemlerinde, çocukla iletişim ve görüşme konusunda uzmanlar ve rehber öğretmenler görev alacak.

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İcrayla çocuk alma bitti

MERKEZ SAYISI 50’YE ÇIKTI

VELAYET altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, icra daireleri yerine Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’nce kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi kapsamında merkez sayısı 50’ye ulaştı. Bakanlık, 1 Ağustos itibarıyla 13 il ve 12 ilçede daha bu yeni uygulamayı başlattı. Çocuklar yararına oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde uzmanlar ve rehber öğretmenler eşliğinde hizmet sunulan il ve ilçe sayısı böylece 50’ye çıktı. İlk pilot Çocuk Görüşme Merkezi, geçen haziranda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katıldığı törenle Uşak’ta hizmete açılmıştı. Uygulamanın başladığı bu süreçte 2 bin 302 çocuk anne-babası ile merkezler kanalıyla bir araya gelerek görüşme imkânına kavuştu.

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İcrayla çocuk alma bitti

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