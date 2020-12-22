İcra Müdürlüğü Sınavı sonuçları açıklandı! İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, ‘22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2020-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.’ denildi. İşte İcra Müdürlüğü Sınavı sonuçları sorgulama ekranı

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları erişim açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ‘22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2020-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.’ denildi.

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