İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı!
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. AİS ekranı aracılığıyla sonuçlarını sorgulayabilecek olan adaylar, TC Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek. İşte, İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ve puan hesaplama detayları
İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları, 22 Aralık Salı günü ÖSYM tarafından açıklandı. İcra dairelerinde müdür yardımcısı sıfatıyla görev almak isteyen pek çok kişi, sınav sonuçları bilgisine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.. İşte, İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler
İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2020-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
PUANLAR NASIL HESAPLANDI?
Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına
sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan
bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır. Buna göre;
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk
Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 konu (a) Türk Ticaret
Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel
hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde
cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs
Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi
Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı,
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları
İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 10 alt test için
adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplandı. Her bir alt test için sınava giren adayların ham puanları
kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulundı. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri
kullanılarak her bir alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart
puanlara dönüştürülecektir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2
ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı
bulundu.
Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile
çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulundı.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür
Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 4/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak
şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak
adlandırıldı.
Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük
ham puan değerinin 16/9 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu
puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırıldı.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel
Başarı Puanı hesaplandı.
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