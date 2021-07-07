İcra kâtibi nişanlısı uzman çavuşu vurdu

Göğsüne ve koluna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Zeynel Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evde arama yapan polisler, Gizem Erdoğan’ın yazdığı intihar notunu da buldu. Notta, “Bundan bir hafta önce bana tokat atarak boğazımı sıktı. Ağzımdan köpükler geldi. Daha sonra beni darp etti. Vücudumda morluklar oluştu. Görüntüleri arkadaşım Hasret ve Şerife’ye gönderdim. Daha sonra beni aldattığını öğrendim. Çok konuştuk. Uyardım ama düzelmedi. Her şeyin sorumlusu Zeynel. Şerife abla beni affet” yazılıydı.

‘BOĞUŞURKEN SİLAH PATLADI’

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Gizem Erdoğan’a bıraktığı not da soruldu. Erdoğan yaşadıklarını şöyle anlattı: “Zeynel Yıldırım’la 2020 yılında tanıştık. Samsun’da görev yapıyordu. Ben de icra kâtibiydim. Tayini İstanbul’a çıkınca ben de onunla geldim. Beni dövdü, aldattı. Silahını alıp intihar etmek istedim. O sırada odaya girdi. Boğuşurken silah patladı.”

İfadesi sırasında sık sık ağlama krizine giren Gizem Erdoğan, tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi’ne gönderildi.

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