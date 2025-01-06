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İçme suyu hattı patladı, otomobil oluşan çukura düştü! Sürücü ölümden döndü: İnsan canı bu kadar ucuz

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#İçme Suyu Hattı#Muğla#Bodrum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 17:40

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen sürücü kurtarıldı.

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Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi'nden geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama sırasında caddede ilerleyen Aysen Üstünel'in kullandığı 34 SJ 6195 plakalı otomobil çukura düştü.

İçme suyu hattı patladı, otomobil oluşan çukura düştü Sürücü ölümden döndü: İnsan canı bu kadar ucuz

Çığlık işiten vatandaşlar, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Çukura düşen otomobilin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İçme suyu hattı patladı, otomobil oluşan çukura düştü Sürücü ölümden döndü: İnsan canı bu kadar ucuz

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ise patlayan hattın onarımı için çalışma başlattı, polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

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İçme suyu hattı patladı, otomobil oluşan çukura düştü Sürücü ölümden döndü: İnsan canı bu kadar ucuz

Çevredeki bazı sitelerin bahçelerinin de sular altında kaldığı olayda patlayan hattan boşalan tazyikli su denize kadar ulaştı. Kıyı şeridinin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

İçme suyu hattı patladı, otomobil oluşan çukura düştü Sürücü ölümden döndü: İnsan canı bu kadar ucuz

"ARACIN CAMINDAN KOLLARIMDAN ÇEKİP ÇIKARDILAR"

Otomobilin sürücüsü Aysen Üstünel, gazetecilere, "Çok korktum, yaşadığıma şükrediyorum. Daha kötü bir şey olabilirdi. Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. Ben o panik anında kriz geçirebilirdim. Aracın camından kollarımdan çekip çıkardılar. Araçta yalnızdım. Yanımda torunum olabilirdi." ifadelerini kullandı.

İçme suyu hattı patladı, otomobil oluşan çukura düştü Sürücü ölümden döndü: İnsan canı bu kadar ucuz

İçme suyu hattı patladı, otomobil oluşan çukura düştü Sürücü ölümden döndü: İnsan canı bu kadar ucuz

İçme suyu hattı patladı, otomobil oluşan çukura düştü Sürücü ölümden döndü: İnsan canı bu kadar ucuz

 

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#İçme Suyu Hattı#Muğla#Bodrum

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