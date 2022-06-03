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İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı

#İçme Suyu#Adana#Boru
İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı

Adana'da içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu çevredeki ev ve iş yerlerini su bastı. Borunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken, vatandaşların uyarısı sayesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura herhangi bir araç düşmedi.

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Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nden geçen içme suyu ana şebeke borusu, saat 05.30 sıralarında yüksek basınç nedeniyle patladı. Borunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ara sokaklar adeta nehre dönerken, kentin en yoğun ana arterlerinden olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda da su birikintileri meydana geldi. Borunun patladığı sokakta vatandaşlar, yoldan geçmek isteyen sürücüleri uyararak yaklaşık 2 metrelik çukura düşmelerini önledi.

İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı

Evini su basan Yaşar Akkurt, tüm eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye verilen suyu kesip, patlayan boruyu değiştirmek için çalışma başlattı.

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İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı

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#İçme Suyu#Adana#Boru

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