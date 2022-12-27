İclal’i babası öldürmüş

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7’nci kattaki apartman dairesine giden ekipler, yapılan kontrolde öldüğü belirlenen İclal Şimşek’in boynunda izler tespit etti. Şimşek’in annesi M.K., babası Kadri Koyun (44) ve kardeşleri Ö.K. (25) ile M.K. (16) polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri Koyun’un işlediği tespit edildi. Kadri Koyun ile birlikte anne M.K., çocukları Ö.K. ve M.K., adliyeye sevk edildi. Kadri Koyun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

EŞİYLE SORUNLAR YAŞAMIŞ

İclal Şimşek’in 2 yıl önce evlenerek Mersin’e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından babasının evine döndüğü belirlendi. Genç kadının zaman zaman şehir dışında kalıp ardından baba evine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.