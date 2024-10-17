İçkili sürücü yüksek hızla araç kullanırken yakalandı! Ehliyetine el konulunca sinir krizi geçirdi

Haberin Devamı

Bursa'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda alkol uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi üzerine radar ve alkol uygulaması yapan ekipler, araçları bir bir durdurarak kontrol etti. Radara giren araçlara cezai işlem uygulanırken, alkollü sürücülerin de ehliyetlerine el konuldu.

RADARA GİRİP ALKOLLÜ ÇIKTI, OTURUP AĞLADI

Yapılan uygulama sırasında radar aracının yanından 103 kilometre hızla geçen 16 F plakalı otomobil, alkol uygulamasında da durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün E.O. olduğu tespit edildi. Alkolmetreyi üfleyen 21 yaşındaki E.O., 1.73 promil alkollü çıktı. Hem radara giren, hem de alkollü araç kullanmaktan ehliyeti giden E.O., sinir krizi geçirerek ağladı. E.O.'a alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira, hız sınırını aşmaktan ise 1506 lira idari para cezası kesildi.



Haberin Devamı

Ehliyetine 6 ay el konulan E.O., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenini sağlamak için çalışmaların aralıksız olarak süreceğini belirtti.