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DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

İçki içerken ırmağa düştü!

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İçki içerken ırmağa düştü!
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Bartın'da, C.Ç. ırmak kenarında içki içerken suya düştü. C.Ç., polis ve bekçiler ile balıkçıların çabası sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yalı mevkiinde meydana geldi. Bartın Irmağı'nın kenarında içki içen C.Ç, dengesini kaybedip suya düştü. Çevredeki vatandaşlar ırmaktan gelen 'imdat' sesleri üzerine durumu polise bildirdi. Bölgeye yakın olan polis ve bekçiler, olay yerine sevk edildi. Ekipler, ırmağa düşen C.Ç.’yi kolundan tutarak çekmeye çalıştı. Bekçi ve polisler çamurdan dolayı C.Ç.'yi sudan çıkartamayınca, balıkçılardan yardım istendi. Bulunduğu yerde çalılığa takılan C.Ç, uzun uğraşlar sonunda sandala alınabildi. Irmak kenara getirilen C.Ç, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

İçki içerken ırmağa düştü

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