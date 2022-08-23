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İçki içerken dengesini kaybedip, kayalıklardan düştü

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#Kayalık#Bursa#Gökhan Yılmaz
İçki içerken dengesini kaybedip, kayalıklardan düştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 11:27

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayalıklarda içki içerken dengesini kaybedip, düşen Gökhan Yılmaz (29) yaralandı.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. Kayalıklarda içki içen Gökhan Yılmaz, dengesini kaybedip 25 metreden düştü. Yılmaz'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralanan Yılmaz'ı 30 dakikalık çalışmayla düştüğü noktadan çıkartarak hastaneye kaldırdı. Kurtarma çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

İçki içerken dengesini kaybedip, kayalıklardan düştü



DİLENİP TOPLADIĞI PARAYLA İÇKİ ALMIŞ

Vücudunda kırıklar oluşan Gökhan Yılmaz'ın ifadesinde, "Bursa'da Yıldırım ilçesinde dilencilik yapıyorum. Topladığım para ile Mudanya'ya gelip, alkol almaya karar verdim. Kayalıklarda dengemi kaybedince yuvarlandı. Canım çok acıyor" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayalık#Bursa#Gökhan Yılmaz

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