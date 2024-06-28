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İçişleri’nden yabancı evlilik alarmı

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#İçişleri Bakanlığı#Yabancı#Evlilik
İçişleri’nden yabancı evlilik alarmı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

İçişleri Bakanlığı, evlendirme memurluklarına gönderdiği bir yazıyla Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancıların nikâh başvurusunu kabul etmemelerini istedi. Yazıda, yabancı uyruklularla evliliklerin “milli güvenlik sorunu yarattığı”na dikkat çekildi.

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, evlendirme memurluklarına düzensiz göç ve kamu düzeninin sağlanması için aldığı kararı yazılı olarak gönderdi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

“Bakanlığımıza intikal eden yazılarda, sınırlarımızda bulunan ülkelerde yaşanan karışıklıklar ve ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle 2000’li yılların başından itibaren ülkemize yasal veya yasal olmayan yollardan gelerek yerleşmek isteyen yabancıların sayılarında büyük artış yaşandığı, Türk vatandaşı ile evlilik, ülkemizde ikamet izni alınması ve Türk vatandaşlığı kazanılmasında uygulanabilirliği kolay göründüğünden en çok tercih edilen yöntemlerden biri olup suiistimale açık bir konu olduğu, ülkemize yasal yollardan giriş yapmamış olan yabancıların evlilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi milli güvenlik ve egemenliğimizi tehdit edebilecek art niyetli kişilere kolaylıkla ülkemizde kalma imkânı sağladığı, Türk vatandaşı olabilmenin kapılarını da açtığı bildirilmiştir.

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YASAL KALIŞ HAKKI ŞARTI

Kamu düzeninin sağlanması ve düzensiz göç ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla bir Türk ile bir yabancının veya iki yabancının evlenme işlemlerinde yabancı uyruklu kişinin geçerli pasaportu veya pasaport yerine geçen belge ile birlikte ülkemizde yasal kalış hakkının olması halinde evlenme müracaatının alınması ve durumun ilinizdeki tüm evlendirme memurluklarına duyurulması...”

 

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#İçişleri Bakanlığı#Yabancı#Evlilik

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